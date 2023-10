Consultada por EL COLOMBIANO, María Paula Fonseca, secretaria de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, manifestó que la determinación de retransmitir los discursos de Petro tiene lugar “cuando son temas de interés nacional para que la ciudadanía tenga acceso a la información”. Negó que detrás haya una intervención directa del mandatario y destacó que es su despacho el que decide, “como es su misionalidad, qué discursos son de interés nacional”.

El propio Petro, recientemente, defendió sus intervenciones y a través de su cuenta en X –donde también suele divulgar apartados de sus discursos–, manifestó: “Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el Palacio, y no tengo corbata y me rodean humildes campesinos y mis palabras me salen del corazón y de la razón”.