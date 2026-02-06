Otro golpe al Pacto Histórico: CNE revocó también las listas a la Cámara por Cundinamarca y Atlántico

Luego de la controversia generada durante esta semana por la revocación de las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Valle del Cauca y Bogotá, la entidad informó este viernes 6 de febrero que también revocó las de Cundinamarca y Atlántico.
En medio de las investigaciones de los últimos días, la entidad determinó que, como sucedió con las dos anteriores, en estas también aplica el argumento de que se superó el 15 % de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos.