“La solicitud la hizo la seguridad del expresidente Petro”: explican presencia de uniformados en techo del Congreso

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, respondió a una crítica de la senadora Jennifer Pedraza, que hizo referencia a que el presidente Abelardo de la Espriella debía responder por la presencia de uniformados en el techo del Congreso, mientras había manifestaciones opositoras en la Plaza de Bolívar. Ante eso, Henríquez respondió que se trata de personal del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
En una publicación a través de sus redes sociales, Pedraza cuestionó que hubiera francotiradores en el techo del Capitolio Nacional. “¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación?”, escribió la senadora, entre otras cosas.
También realizó una intervención en la sesión del Senado. Ante eso, Henríquez le respondió que fue él quien dio la orden tras una solicitud del esquema de seguridad de Petro, dado que todos los expresidentes cuentan con uno.