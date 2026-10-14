¡Atención! Protestas de Medellín acabaron en disturbios en las afueras de la UdeA

La movilización de docentes, estudiantes y sindicatos, programada para este miércoles en Medellín, acabó en desmanes en las afueras de la Universidad de Antioquia, confirmó el alcalde encargado de la ciudad, Manuel Villa Mejía.
“A su llegada a la vía Barranquilla, algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la vía, afectando la movilidad y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos. Además, se registra el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados”, dijo quien también cumple funciones de secretario de Seguridad de Medellín.