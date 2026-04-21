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“Un demócrata no escoge a sus contradictores”: Paloma critica a Cepeda por querer excluir de los debates a candidatos de centro

El candidato del Pacto Histórico aseguró que asistiría a debates pero bajo sus condiciones. Para la candidata del Centro Democrático aquello tiene varias falencias, una de ellas: excluir a los demás aspirantes, sobre todo a los faros del centro.

  • Paloma Valencia no está de acuerdo con las condiciones de Cepeda para el debate. FOTO: COLPRENSA.
    Paloma Valencia no está de acuerdo con las condiciones de Cepeda para el debate. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Después de tantos meses marcados por su nula participación en debates públicos, Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y a Abelardo de La Espriella a un debate presidencial. Sin embargo, lo hizo con varias restricciones de forma y fondo. Entre ellos, destaca la exclusión de los dos candidatos representativos del centro.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda en su discurso.

Ante eso, la candidata del Centro Democrático manifestó su molestia: “Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos”, dijo, señalando que una de sus condiciones configura un grave error democrático: el hecho de excluir a figuras como Sergio Fajardo y Claudia López.

Para Valencia, ese acto no solo constituye una afrenta a la democracia, sino que es peor que “huir del debate”.

”Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a Abelardo de la Espriella a venir al Congreso a debatir sin mordazas. A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”, dijo la candidata.

El pronunciamiento de Valencia se une al de López, que calificó el debate planteado por Cepeda como un acto de “Cobardía” y “Censura”.

Por el momento, Cepeda no se ha vuelto a referir al debate que planteó, sin embargo, en su momento dijo que no va a prestarse a la manipulación mediática y a la política del espectáculo, y que a partir de ahora se definirán los escenarios idóneos para sostener debates equitativos con moderadores pertinentes.

¿Cómo va la carrera por la Presidencia de Colombia?

La última encuesta de AtlasIntel muestra una tendencia que podría cambiar la carrera presidencial en las próximas semanas: la candidata Paloma Valencia saltó de 3,4% a 22,9% de intención de voto entre febrero y abril, un crecimiento que los dos punteros no han podido equiparar.

Le puede interesar: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”.

El sondeo marca una suerte de estancamiento para el otro contendor de la derecha, Abelardo de la Espriella, quien tuvo su pico máximo el 25 de febrero, con 31,9%, mientras que ahora está en 27,2%.

Iván Cepeda, por su parte, tiene un alza leve en las últimas mediciones, pues solo creció tres puntos desde hace dos meses, lo que podría implicar que está llegando a su techo de intención de voto.

Respecto a las recientes declaraciones de Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella dijeron que están listos para debatir y exponer sus ideas a pleno, pero, ¿será que ahora sí se van a concertar debates en los que participen los 3, que, por cierto, es lo que tanto esperan sus simpatizantes?

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