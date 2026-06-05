Atención: Fiscalía cita a Blessd y a Dímelo Jara a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

La Fiscalía General de la Nación citó al reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, de nombre artístico Blessd, a una audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado, hecho que fue denunciado en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, más conocido por haber participado en el reality Show “Yo Me Llamo” como imitador de Ozuna.
Además del cantante, fueron citados su mánager Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.
Así lo confirmó, a través de sus historias de Instagram, el abogado de la víctima, Sebastián Gutiérrez.
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“Recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados, por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado”.