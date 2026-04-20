“Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”

Los discursos de los candidatos a la Presidencia cada vez se dinamitan más. Durante la presentación de un comité que busca recolectar firmas para impedir modificaciones a la Constitución del 91 en los próximos dos periodos presidenciales, el candidato Sergio Fajardo respondió a las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre limitar la participación en debates presidenciales a ciertos candidatos.
“El Tigre”, en medio de una entrevista radial, señaló que solo deberían participar en estos espacios los aspirantes con opciones reales de triunfo según las encuestas.
Frente a esto, Fajardo calificó la postura como antidemocrática y afirmó que: “El señor candidato que dijo eso... estoy que lo digo... Un fantoche. Ni idea de lo que es la democracia. Agredir, insultar, payasear, un show, pero respetar, construir, transformar para construir una sociedad no tiene ni malicia. Es un peligro para Colombia”.