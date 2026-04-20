“Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”

Los discursos de los candidatos a la Presidencia cada vez se dinamitan más. Durante la presentación de un comité que busca recolectar firmas para impedir modificaciones a la Constitución del 91 en los próximos dos periodos presidenciales, el candidato Sergio Fajardo respondió a las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre limitar la participación en debates presidenciales a ciertos candidatos. “El Tigre”, en medio de una entrevista radial, señaló que solo deberían participar en estos espacios los aspirantes con opciones reales de triunfo según las encuestas. Frente a esto, Fajardo calificó la postura como antidemocrática y afirmó que: “El señor candidato que dijo eso... estoy que lo digo... Un fantoche. Ni idea de lo que es la democracia. Agredir, insultar, payasear, un show, pero respetar, construir, transformar para construir una sociedad no tiene ni malicia. Es un peligro para Colombia”.

¿Qué dijo De la Espriella?

La respuesta llegó luego de que De la Espriella asegurara que los debates se deben dar entre “el heredero de la Farc y del régimen que es el señor Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla. De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. ¿Por qué nos vamos a desgastar de esa manera?”, Y si bien Fajardo está entre uno de los candidatos que el abogado piensa tiene una “posibilidad” para llegar a Casa de Nariño, en la campaña del candidato del centro las declaraciones no cayeron nada bien. Justamente, en sus declaraciones, Abelardo argumentó que una posible inclusión de todos los candidatos haría que el centro del debate se convirtiera en un “espectáculo”. “Si se llevan los 14 candidatos o los 13 que quedan hoy, ahí no va a haber debate de nada. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”, explicó el abogado.

Cepeda dice sí a los debates