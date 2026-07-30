La Paloma de la Paz, de Fernando Botero, salió de la Casa de Nariño; este será su nuevo hogar

En medio de la transición de gobierno, una huésped que rememora el acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc ha dejado la Casa de Nariño. Se trata de la Paloma de la Paz, escultura que fue donada por el maestro Fernando Botero.
La obra que fue donada en el año 2016 salió de la casa presidencial acompañada por especialistas y siguiendo un protocolo especial similar a la salida de otras obras que han abandonado el recinto, como lo fue la espada de Simón Bolívar, que regresará a la Quinta de Bolívar.
La decisión de su salida proviene del gobierno de Gustavo Petro, quien en medio de su salida como mandatario también ha ordenado el traslado de elementos como el sombrero de Carlos Pizarro, que le fue entregado a su hija, María José Pizarro, y la sotana del cura Camilo Torres, que será llevada a la Universidad Nacional.