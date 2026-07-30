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Conocido como el “Einstein de nuestro tiempo”, fue profesor universitario a los siete años y ahora su consejo sobre la amistad se vuelve viral

El adolescente de 14 años, nacido en Nueva York, ganó reconocimiento por sus capacidades intelectuales desde la infancia y ahora volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un consejo sobre cómo afrontar relaciones personales perjudiciales durante una entrevista en un pódcast.

  • El adolescente nació en Nueva York y es conocido por sus capacidades intelectuales desde los dos años. FOTO: Instagram: @prof_suborno_isaac_bari_
    El adolescente nació en Nueva York y es conocido por sus capacidades intelectuales desde los dos años. FOTO: Instagram: @prof_suborno_isaac_bari_
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 8 horas
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Con 14 años, Suborno Isaac Bari, nacido en 2012 en Nueva York, Estados Unidos, volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un fragmento de su participación en el pódcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, en el que ofreció una reflexión sobre las amistades tóxicas.

El adolescente, conocido por sus capacidades intelectuales desde los primeros años de vida y por haber impartido clases universitarias cuando tenía siete años, utilizó una analogía médica para explicar por qué, en determinadas situaciones, considera necesario poner fin a una relación que resulta perjudicial.

Su trayectoria académica comenzó a llamar la atención cuando apenas tenía dos años. De acuerdo con el relato de su familia, mientras su padre, Rashidul Bari, profesor de Física, resolvía ecuaciones matemáticas, el niño observaba el procedimiento con interés. Al mismo tiempo, su madre, Shaheda Bari, maestra de primaria, le enseñaba operaciones básicas.

Fue durante ese proceso cuando formuló una pregunta que sorprendió a su entorno: Si uno más uno es dos, ¿cuánto es n más n?”. Su padre compartió la inquietud con uno de sus profesores universitarios, quien respondió: “Me dijo: ‘De ninguna manera un niño de dos años puede hacer esa abstracción. Deberías prestarle mucha atención’”, según recordó Rashidul Bari.

De acuerdo con su familia, ese fue uno de los primeros indicios de su capacidad de razonamiento abstracto. También señalaron que, a los dos años, ya había memorizado la tabla periódica de los elementos.

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Formación académica acelerada y experiencia universitaria

El avance educativo de Bari continuó a un ritmo distinto al habitual. A los siete años comenzó a impartir clases y conferencias sobre matemáticas y ciencias en universidades de la India, dirigidas a estudiantes de mayor edad.

Además de su interés por las ciencias exactas, también desarrolla actividades relacionadas con la pintura y el piano.

En su formación escolar completó varios grados en un periodo menor al habitual. Según explicó, cursó el 9° grado y posteriormente avanzó directamente hasta el 12° grado, lo que le permitió graduarse de la escuela secundaria a una edad temprana.

Durante ese proceso obtuvo un promedio cercano a 96 puntos en su primer año y aproximadamente 98 puntos en el segundo, dentro de un sistema de evaluación sobre 100 puntos.

Mientras finalizaba la secundaria, también cursó asignaturas universitarias en instituciones de Estados Unidos como la Universidad de Nueva York (NYU), la Universidad de Stony Brook, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y Brooklyn College.

Sobre esa etapa de su formación, el adolescente afirmó: ”Fue un desafío completamente nuevo para mí. Hay mucha más tarea, clases más largas y mucho material nuevo concentrado en poco tiempo”.

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La reflexión sobre las amistades que se hizo viral

Aunque su nombre ha estado vinculado durante años a logros académicos, una de sus intervenciones recientes tuvo amplia difusión por un tema diferente. Durante una entrevista en el pódcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, el conductor Hasan Minhaj le pidió un consejo sobre una amistad de larga data con una persona que incumplía de manera constante sus compromisos.

Como respuesta, Bari recurrió a una comparación con una intervención médica y señaló: Las cirugías para extirpar un apéndice que está a punto de explotar duelen. Después vas a sentir mucho dolor, pero es mejor que dejar que la enfermedad empeore. A veces las cosas duelen, pero pueden doler mucho más si las dejas avanzar con el tiempo”.

El adolescente concluyó con otra reflexión que también fue ampliamente compartida en redes sociales: ”Si duele más seguir así, extírpalo. Lo que necesitas de un verdadero amigo es que te acepte tal como eres, nada más”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Quién es Suborno Isaac Bari y por qué lo llaman el “Einstein de nuestro tiempo”?
Suborno Isaac Bari es un adolescente nacido en 2012 en Nueva York, Estados Unidos, conocido por demostrar capacidades intelectuales desde los dos años. El apodo de “Einstein de nuestro tiempo” ha sido utilizado por diversas personas y medios para referirse a sus logros académicos.
2. ¿A qué edad comenzó Suborno Isaac Bari a enseñar en universidades?
Según la información disponible, comenzó a impartir clases y conferencias sobre matemáticas y ciencias a los siete años en universidades de la India.
3. ¿Qué dijo Suborno Isaac Bari sobre las amistades tóxicas?
Explicó que algunas relaciones deben terminar cuando resultan perjudiciales y utilizó la analogía de un apéndice a punto de explotar para ilustrar que, aunque la decisión pueda ser dolorosa, puede evitar consecuencias mayores.
4. ¿Qué capacidades mostró Suborno Isaac Bari cuando era niño?
De acuerdo con el relato de su familia, a los dos años había memorizado la tabla periódica y formulaba preguntas de razonamiento matemático que llamaron la atención de docentes universitarios.
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