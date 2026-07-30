Senador antioqueño Juan Espinal presidirá la Comisión Quinta: estas serán sus responsabilidades

El senador antioqueño Juan Espinal, del partido Centro Democrático y quien llevaba dos periodos como representante a la Cámara, fue elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado para el periodo legislativo 2026-2027. Como vicepresidente de la comisión fue elegido el senador Gonzalo Baute, de Cambio Radical.
Al asumir el cargo, Espinal agradeció la designación y señaló que orientará el trabajo legislativo de la comisión, cuya competencia incluye el estudio y trámite de iniciativas relacionadas con el sector minero-energético, la agricultura y el medioambiente. Por su parte, Baute afirmó que la ciudadanía “se verá beneficiada de las decisiones que tomemos” en la célula legislativa.
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