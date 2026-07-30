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Senador antioqueño Juan Espinal presidirá la Comisión Quinta: estas serán sus responsabilidades

El congresista del Centro Democrático fue elegido para liderar la célula legislativa encargada del sector minero-energético, la agricultura y el medioambiente durante el periodo 2026-2027. Asume el cargo con el reto de garantizar la seguridad energética del país ante la llegada de El Niño.

  • El senador Juan Espinal (centro) estará a cargo de presidir la Comisión V. FOTO: Archivo suministrado
    El senador Juan Espinal (centro) estará a cargo de presidir la Comisión V. FOTO: Archivo suministrado
El Colombiano
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hace 3 horas
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El senador antioqueño Juan Espinal, del partido Centro Democrático y quien llevaba dos periodos como representante a la Cámara, fue elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado para el periodo legislativo 2026-2027. Como vicepresidente de la comisión fue elegido el senador Gonzalo Baute, de Cambio Radical.

Al asumir el cargo, Espinal agradeció la designación y señaló que orientará el trabajo legislativo de la comisión, cuya competencia incluye el estudio y trámite de iniciativas relacionadas con el sector minero-energético, la agricultura y el medioambiente. Por su parte, Baute afirmó que la ciudadanía “se verá beneficiada de las decisiones que tomemos” en la célula legislativa.

Lea también: Carlos Cuenca de Cambio Radical será presidente de la Comisión de Acusación: así quedaron las cargas

Los retos de la Comisión Quinta

La Comisión Quinta llega a este periodo en medio de varios desafíos para el país. Entre ellos, Espinal deberá trabajar de la mano del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para evitar un posible racionamiento o apagón eléctrico ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, así como para superar el desabastecimiento de gas natural y fortalecer la competitividad del sector minero-energético.

El senador reafirmó su compromiso con la soberanía energética del país y señaló que impulsará decisiones orientadas a garantizar el abastecimiento de energía. Sobre el manejo que dará a la presidencia de la comisión, indicó: “Esta presidencia estará abierta al diálogo, al debate técnico y a la construcción de consensos”.

Las demás comisiones de Senado quedaron presididas así:

Primera: Enrique Gómez, de Salvación Nacional

Segunda: Luis Alfonso Mejía, del Partido Liberal

Tercera: Sara Castellanos, de Salvación Nacional

Cuarta: Liliana Benavides, del Partido Conservador

Sexta: Carlos Guevara, del partido Mira

Séptima: Andrés Forero, del Centro Democrático

Quien preside una comisión dirige el primer debate de los proyectos de ley que entren por esa célula legislativa, define la agenda y actúa como árbitro de los tiempos. Controla, además, qué proyectos se discuten con prioridad, cuáles se retrasan y cómo se votan las propuestas antes de pasar a la plenaria.

¿Cuáles serán los proyectos pensados para Antioquia que buscará impulsar el senador?

En diálogo con este medio el pasado 20 de julio, Espinal planteó varias solicitudes al Gobierno Nacional en relación con el departamento. Pidió reforzar la seguridad en Antioquia, señalando que “el gobernador y nuestros alcaldes no pueden solos”, y solicitó la asignación de 1,2 billones de pesos para terminar la vía 4G Pacífico 1, que conectará a Medellín con el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

El senador habló además del respaldo del Gobierno Nacional, en conjunto con EPM, para la construcción de la hidroeléctrica Espíritu Santo, aguas abajo de Ituango. En ese sentido, recordó el peso energético que tiene la región para el país al señalar que Antioquia genera y garantiza más del 35 % de la energía que consumen los cerca de 52 millones de colombianos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué se encarga la Comisión Quinta del Senado?
Estudia y tramita las iniciativas legislativas relacionadas con el sector minero-energético, la agricultura y el medio ambiente.
¿Quién es el nuevo presidente de la Comisión Quinta del Senado?
Es el senador Juan Espinal, del partido Centro Democrático, elegido para el periodo legislativo 2026-2027.
¿Qué porcentaje de la energía de Colombia se genera Antioquia?
La región genera y garantiza más del 35 % de la energía que consumen los cerca de 52 millones de colombianos.
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