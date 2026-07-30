Una pipeta de gas les destruyó la casa en San Antonio de Prado, pero la solidaridad de los vecinos logró el milagro

Eran las 2:30 de la tarde del domingo cuando la familia Valderrama se dispuso a cocinar. El gas se había acabado, así que pidieron una pipeta nueva. Pero algo en la instalación salió mal. Habían pasado apenas diez minutos cuando empezaron a escuchar un silbido, y en cuestión de segundos, su vivienda, en el barrio Cristo Rey del corregimiento de San Antonio de Prado, se llenó de fuego. H13N cuenta que Marlon Valderrama, quien estaba presente, cree que la emergencia fue provocada por una mala instalación de la pipeta. Esto habría sido lo que generó la fuga que terminó en un incendio. Los vecinos intentaron apagar el fuego, pero las llamas, alimentadas por el gas, avanzaron más rápido. Cuando todo paró, vieron el escenario: la cocina completamente destruida, las paredes tiznadas de negro, el ventanal del balcón roto, electrodomésticos calcinados e inútiles. Más de la mitad de la casa estaba en ruinas. Afortunadamente, no hubo heridos, pero la familia sí había perdido su hogar. Entérese: ¡Ojo! Fuga de gas obligó a hacer cierres viales entre La Estrella y Caldas, ¿en qué parte?

La solidaridad respondió

Sin embargo, lo que pasó después fue distinto. Vecinos del sector se unieron a la familia, grabaron videos pidiendo ayuda y los difundieron en redes sociales. La respuesta no tardó: en menos de una semana llegaron tejas, cemento, interruptores, una cocina con lavaplatos, un lavadero y un ventanal. Esto y otras herramientas y elementos de construcción fueron donados. Además, algunas personas se sumaron a poner de su mano de obra y su trabajo para “dejar esta casa mucho más bonita de lo que estaba antes”, tal como dice Shooran Buztamante, un amigo de la familia, en un video de redes sociales. Lo que el fuego destruyó, la comunidad empezó a devolverlo.

Cómo evitar que esto pase

Las fugas en tuberías de gas mal instaladas son una de las causas más frecuentes de incendios domésticos en Colombia, y en muchos casos son prevenibles. Lo primero que hay que saber es que un escape de gas tiene señales: el silbido que escuchó Marlon es una de ellas. Si se siente olor a gas, lo correcto es abrir puertas y ventanas de inmediato, ventilar a ras de piso —donde el gas se acumula— y no encender ni apagar ningún interruptor eléctrico, aparato o celular, pues cualquier chispa puede ser suficiente para provocar una explosión. Para detectar el origen de una fuga sin encender nada, basta con mojar la válvula y las conexiones con agua jabonosa: si se forman burbujas, ahí está el escape. En ese caso, hay que cerrar la válvula del cilindro, retirar la pipeta a un área ventilada y llamar a los bomberos. Al recibir una pipeta nueva, conviene revisar que el cilindro no tenga golpes, abolladuras, corrosión ni olor extraño, que cuente con sello de garantía del proveedor y que las válvulas estén en buen estado. El cilindro debe ubicarse en posición vertical, sobre una superficie plana y seca, preferiblemente en un espacio exterior o bien ventilado, ya al menos 1,5 metros de cualquier fuente que genere chispas: cables eléctricos, tacos de luz o estufas. La conexión entre la pipeta y la estufa también importa: las mangueras azules ofrecen menos seguridad que los tubos galvanizados con registros de corte, que permiten cerrar el paso del gas desde la estufa misma sin tener que llegar hasta el cilindro en caso de emergencia. Si hay dudas sobre la instalación, la recomendación es siempre la misma: llame a los bomberos antes de intentar resolver el problema solo. Lea más: Comerciante murió en explosión de un depósito de cilindros de gas en el barrio París, de Bello Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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