Una pipeta de gas les destruyó la casa en San Antonio de Prado, pero la solidaridad de los vecinos logró el milagro

Eran las 2:30 de la tarde del domingo cuando la familia Valderrama se dispuso a cocinar. El gas se había acabado, así que pidieron una pipeta nueva. Pero algo en la instalación salió mal. Habían pasado apenas diez minutos cuando empezaron a escuchar un silbido, y en cuestión de segundos, su vivienda, en el barrio Cristo Rey del corregimiento de San Antonio de Prado, se llenó de fuego.
H13N cuenta que Marlon Valderrama, quien estaba presente, cree que la emergencia fue provocada por una mala instalación de la pipeta. Esto habría sido lo que generó la fuga que terminó en un incendio.
Los vecinos intentaron apagar el fuego, pero las llamas, alimentadas por el gas, avanzaron más rápido. Cuando todo paró, vieron el escenario: la cocina completamente destruida, las paredes tiznadas de negro, el ventanal del balcón roto, electrodomésticos calcinados e inútiles. Más de la mitad de la casa estaba en ruinas.
Afortunadamente, no hubo heridos, pero la familia sí había perdido su hogar.
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