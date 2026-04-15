Paro campesino por avalúos catastrales: qué pasó, por qué subió el predial y qué viene tras los acuerdos

Durante seis días, el país sintió cómo el conflicto por la tierra —uno de los más antiguos de Colombia— volvió a estallar, esta vez por una cifra: el avalúo catastral. No fue solo una discusión técnica. Fue un choque entre la actualización del valor de los predios y la capacidad real de pago de miles de campesinos.
Las carreteras bloqueadas sobre todo en Santander, pero también con protestas en Boyacá, Casanare y Risaralda, las pérdidas millonarias y la presión política terminaron en acuerdos. Sin embargo, es bastante raro que este gobierno, que dice conocer muy bien el trabajo campesino, haya estimulado aumentos catastrales que en el caso superaron hasta el 8.000 por ciento, pese a que Colombia tiene un sistema tributario que lleva más de tres décadas sin ajustarse a la realidad.