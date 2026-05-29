A lomo de mula y cruzando ríos: así logró reducir el hambre Antioquia

Para llegar al corregimiento de Murrí, en Frontino, hay que tomar una chiva que puede tardarse hasta ocho horas partiendo desde el casco urbano de ese municipio del Occidente antioqueño. Esta ruta es una de las que acostumbra cubrir Johana Ospina, servidora de la Gobernación de Antioquia que hace parte de una gran cruzada para combatir el hambre que está llegando a los rincones más remotos del departamento.
Al limitar con los municipios de Dabeiba, Murindó y Vigía del Fuerte, la ubicación de este corregimiento es estratégica por servir como punto de encuentro para gran parte de las comunidades indígenas dispersas por la vastedad del territorio antioqueño.
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Ospina, que a lo largo de los años se ha especializado en relacionarse con las comunidades indígenas, advierte que la ruta de ocho horas es apenas comparable con la travesía que hacen ellos para ir por los paquetes alimentarios, tardando hasta dos días cruzando selvas, montes y ríos para llegar al encuentro de los funcionarios.
Cada territorio tiene sus complejidades. Mientras en Frontino el ingreso es por chiva, en Murindó y Vigía del Fuerte es por solo por río. En la zona rural de Uramita el acceso debe hacerse atravesando estrechos caminos a lomo de mula durante más de dos horas, y en muchos otros municipios emprendiendo caminatas de hasta cinco horas.