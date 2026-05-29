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21 municipios en riesgo electoral y récord en testigos: así llega Antioquia a las elecciones

Más de 5,4 millones de antioqueños podrán votar este domingo en 1.280 puestos habilitados. El departamento lidera el país en testigos electorales postulados y tiene 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo electoral.

  • Antioquia se prepara para las elecciones presidenciales de este próximo domingo 31 de mayo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Antioquia se prepara para las elecciones presidenciales de este próximo domingo 31 de mayo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Redacción El Colombiano
hace 37 minutos
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A horas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Antioquia está lista. Los Comités de Garantías Electorales cerraron sus sesiones de coordinación, los puestos de votación están definidos y el departamento encabeza el país en una cifra que mide el pulso de la confianza política: es el territorio con más testigos electorales postulados de toda Colombia.

A nivel nacional, el Consejo Nacional Electoral registró 373.612 testigos para la jornada del domingo, lo que garantiza cobertura en el 98,31% de las 122.000 mesas habilitadas en el país. “Casi que el total de las mesas en el territorio están cubiertas”, destacó José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE. La cifra representa un incremento del 105,3% —es decir, 191.000 testigos más— respecto a las elecciones presidenciales de 2022, lo que el organismo califica como una participación ciudadana sin precedentes en vigilancia democrática.

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Antioquia es líder en ese conteo. Los testigos postulados para el departamento se capacitaron este jueves 28 y viernes 29 de mayo en el Hotel Marriott de Medellín, en jornadas lideradas por el Tribunal de Garantías Electorales en Antioquia y el Consejo Nacional Electoral. Allí aprendieron sus funciones y responsabilidades, y se familiarizaron con la aplicación Comitium en Línea, que les permitirá registrar incidencias en tiempo real y reportar fotográficamente los formularios E-14 al cierre de cada mesa.

Las cifras para la jornada

En Antioquia están habilitados para votar más de 5.448.000 ciudadanos, distribuidos en 15.801 mesas de votación en los 125 municipios del departamento. La jornada contará con 114.301 jurados de votación atendiendo los 1.280 puestos habilitados.

Ocho de esos puestos debieron moverse antes del domingo: Medellín, Cañasgordas, Salgar, Remedios, Ituango, Betania, Campamento y Urrao registraron afectaciones de infraestructura que obligaron a reubicarlos. En El Bagre, un puesto fue cerrado directamente por falta de votantes.

Riesgo electoral en el departamento

La preparación logística ocurre sobre un riesgo que no puede ignorarse. Según el Índice Compuesto de Riesgo Electoral (ICRE), desarrollado por el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica para la Convivencia de Antioquia, el departamento registra 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo, 7 en nivel relevante, 64 en nivel potencial y 33 en nivel moderado. Es decir que el libre ejercicio democrático está gravemente amenazado en una parte considerable del departamento.

Las autoridades identificaron alertas relacionadas con violencia política, constreñimiento al elector, desinformación y posibles alteraciones del orden público. Todas fueron atendidas en los Comités de Garantías Electorales, donde participaron la Fuerza Pública, la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía y las alcaldías municipales.

El domingo, la Gobernación de Antioquia activará su Puesto de Mando Unificado desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, durante toda la jornada electoral, para monitorear en tiempo real lo que ocurra en los 125 municipios del departamento. Desde ese espacio, las autoridades coordinarán la respuesta a cualquier novedad que altere el normal desarrollo de la jornada.

Lea más: ¿Tiene ansiedad electoral? Le contamos qué es y cómo afrontarla

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