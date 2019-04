Asesinan a un bebé, hijo de excombatiente de Farc

Un bebé de tan solo un año de edad murió luego de que sicarios atacaran a sus padres, una indígena wayúu y un excombatiente de Farc que adelantaba su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Reincorporación, ETCR, Simón Trinidad, en La Guajira.

El atentado se presentó en la noche del sábado cuando las víctimas, identificadas como Carlos Enrique González y Sandra Pushiana, fueron a visitar a sus familiares al corregimiento Montelara, de Maicao, en la frontera con Venezuela, y fueron atacados con armas de fuego.

Según versiones dadas al portal generación Paz, por el excombatiente Abelardo Caicedo, más conocido como “Solis Almeida”, Carlos fue a visitar a la abuelita para que conociera el bebé, entonces llegaron los hombres armados y asesinaron a un primo, hirieron a Carlos, a Sandra y al bebé quien falleció antes de llegar al hospital de Maicao.

“A esa hora no había nadie que los sacara. Entonces a las 6 am los evacuaron. El había nacido en Tierra Grata. La muchacha no era ex combatiente, a ella la tienen en el quirófano”, dijo Caicedo. Carlos es el encargado de coordinar el funcionamiento del acueducto de la zona y se dedica a los proyectos productivos.

Conocido el ataque, varios de los dirigentes de Farc rechazaron la violencia contra los excombatientes y lamentaron el asesinato del niño. Desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados 126 exguerrilleros según denuncia el partido político Farc.