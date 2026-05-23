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Con Mbappé, Luis Díaz, Messi y Vinicius: Shakira estrena video de la canción oficial del Mundial 2026; véalo aquí

La cantante barranquillera estrenó el video de la canción oficial de la Copa del Mundo que se hará en Norteamérica a partir de junio.

  • La cantante colombiana estrenó el video de la canción del Mundial tras semanas de expectativa. Foto: Captura video
    La cantante colombiana estrenó el video de la canción del Mundial tras semanas de expectativa. Foto: Captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 51 minutos
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Con la expectativa generada semanas atrás al conocerse la designación de Shakira como la artista que haría la canción oficial del Mundial United 2026, la barranquillera estrenó el video oficial en sus plataformas digitales.

La colombiana, quien vuelve a ser la artista del tema oficial de una Copa del Mundo tras 16 años, aparece en el video de Dai Dai con figuras como Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland y Luis Díaz, entre otros.

En la pieza audiovisual de la canción que hizo en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy,

Le puede interesar: Shakira donará todas las ganancias de “Dai Dai”, canción del Mundial 2026, para educación infantil

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