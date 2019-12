Fin de año doloroso para líderes sociales del país

Las cuentas no coinciden con las investigaciones de Indepaz. El instituto calcula que en este mismo periodo han sido asesinados 235 líderes sociales, al menos nueve más que en 2018, y eso que aún no termina este año.

El Gobierno del presidente Iván Duque ha lanzado dos planes de protección a líderes sociales: el Plan Oportuno de Atención (PAO) y el programa de protección a líderes de sustitución voluntaria de cultivos. A estos, el Ejecutivo les atribuye la disminución en la problemática.

“Desde que se instaló el PAO (noviembre 2018) se han disminuido en 23 % los homicidios a líderes sociales. Pero para continuar por esa senda es necesario que todas las autoridades se comprometan, aquí no puede solo culparse al Gobierno Nacional, alcaldes y Gobernadores también tienen sus tareas”, señaló Barbosa.

Actualmente la Unidad Nacional de Protección tiene 8.657 protegidos, de ellos 4.726 son líderes sociales, lo que cuesta 400.000 millones de pesos del billón que utiliza la UNP para el total de protegidos. Además, 38 resguardos indígenas, 31 consejos comunitarios afro y dos organizaciones sociales gozan de protección colectiva.

Sin embargo, para los líderes no es suficiente. “Aquí nadie aclara quiénes son las tales Águilas Negras que nos tienen aterrorizados con panfletos. Cada que matan a un líder dicen que fue por robarle o por líos de faldas. Es lógico que nos digan que no hay escolta para cada líder, eso no es lo que queremos, es que nadie tenga la intención de matarnos”, dice uno de ellos, quien por la misma situación de riesgo pide no ser nombrado. La reducción en las cifras es un hecho, pero el anhelo sigue siendo que se llegue a cero.