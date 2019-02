Ilegales usurpan bienes que son para las víctimas

Teresita Gaviria

Madres de la Candelaria

“Cuando se dice que algunos recursos van para ese fondo es con muy poco compromiso, es como si no fuera importante. Nosotras, las Madres de la Candelaria tenemos mujeres en Bajo Cauca que tienen aún la ilusión de recibir una reparación. Hay que ponerle cuidado a las verdaderas víctimas del país que poco reciben. Varios desmovilizados me han dicho que ellos entregaron muchas tierras, que no entienden por qué no dejan que las víctimas las ocupemos, el gobierno prefiere arrendar. Eso fue muy mal manejado, tanto que ni nosotras sabemos que está pasando con esas tierras”.