Tumban directiva sobre sistemas antidrones que impartió exministro Pedro Sánchez, ¿qué pasó?

Se cayó la polémica directiva que dejó el exministro de Defensa Pedro Sánchez para que la compra de sistemas antidrones para la Fuerza Pública se hiciera a través de Codaltec, una de las empresas del sector defensa. La instrucción, impartida durante el gobierno de Gustavo Petro, terminó bajo cuestionamientos por la manera en que se gestionaron algunas de estas adquisiciones, entre ellas una millonaria destinada al Catatumbo. La directiva establecía que las Fuerzas Militares debían acudir a Codaltec para la adquisición de estos sistemas, una tecnología que se ha vuelto clave ante el uso cada vez más frecuente de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales. La información sobre la suspensión de esa medida fue compartida por la Revista Semana.

Precisamente, uno de los negocios que se adelantó bajo este esquema terminó enredado. El diario ya citado publicó que Codaltec lideró la compra de sistemas antidrones para el Catatumbo, pero el Ejército posteriormente notificó que no podía recibir los equipos porque no cumplían con los requerimientos técnicos que habían sido solicitados. El asunto es especialmente delicado por la situación que atraviesa esa región de Norte de Santander. El Catatumbo es una de las zonas más golpeadas por los ataques con drones adaptados con explosivos, utilizados por las estructuras ilegales contra la Fuerza Pública.

Por su parte, según conoció EL COLOMBIANO en febrero de este año, desde el primer trimestre de 2025, el ministro Sánchez decidió centralizar todo lo relacionado con sistemas antidrones en la empresa estatal Codaltec, la cual no sería solo proveedora, sino también intermediaria en negociaciones con compañías extranjeras. Otra fuente del Ministerio de Defensa entregó detalles del rol de Codaltec en el contrato del sistema antidrones. Dijo que esa empresa estatal, bajo la dirección de la coronel Nilssen Gutiérrez, se quedaría con un 14 % del contrato “por concepto de administración, además de un incremento en el precio del producto”, actuando como intermediario. Y es que los equipos contratados para esa zona, además, debían estar operativos desde 2025. Sin embargo, fuentes del Ejército confirmaron al medio citado que todavía no están activos debido a que no cumplen con los requisitos establecidos. El contrato permanece en las instancias competentes, que tendrán que definir cuál será su suerte. La gestión de Codaltec ya había generado cuestionamientos de la Contraloría General de la República. El organismo de control señaló que la entidad del Ministerio de Defensa terminó actuando como intermediaria en la adquisición de los dispositivos electrónicos, pese a que esa no era su función.

El contrato contemplaba la adquisición de tres sistemas fijos y 16 semifijos para el Catatumbo, una zona en la que las Fuerzas Militares enfrentan precisamente una creciente amenaza por el uso de drones por parte de los grupos armados. Así, la directiva que buscaba centralizar este tipo de compras en Codaltec terminó cayéndose en medio de los cuestionamientos por el papel que asumió la entidad y de un contrato que, pese a la urgencia de contar con esta tecnología en el Catatumbo, todavía no ha podido ponerse en operación. Lea también: El “Escudo Antidrones” del gobierno Petro que nunca despegó: 12 viajes y millones evaporados en 3 continentes Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: