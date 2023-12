Lea también: En el petrismo proponen crear un partido único para no naufragar en 2026

¿Pelea entre senadoras paisas?

En una especie de acto de fuego amigo, desde el interior del Pacto surgió en septiembre una demanda –que fue presentada ante el Consejo de Estado– de pérdida de investidura contra la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta. Quien impulsó esa solicitud es Augusto Osorno Gil, exprecandidato a la Gobernación de Antioquia por la Colombia Humana, partido al que también pertenece la congresista.

Una fuente cercana a ese entorno político le aseguró a este diario, bajo reserva de su identidad, que además de Osorno Gil, la también senadora antioqueña Piedad Córdoba tiene un interés particular en que Zuleta pierda su investidura. Córdoba negó ese señalamiento, mientras que Zuleta dijo que no tiene ningún problema con su compañera de bancada, “pero tampoco ninguna relación con ella”.

Por su parte, Osorno Gil explicó que su demanda surgió porque Zuleta reconoció en medios que financió campañas en las elecciones de octubre y, según él, esa plata no la recibió la Colombia Humana. “Los congresistas no pueden financiar a personas, sino al partido. Zuleta se ha convertido en la principal divisionista de la colectividad, ella no busca construir partido, sino satisfacer sus apetitos políticos individuales”, señaló.