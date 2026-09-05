Nuevo video del terremoto en Pereira muestra cómo desapareció el piso 12 del edificio Invico

La grabación fue realizada por un motociclista que transitaba por la Avenida Circunvalar de Pereira cuando comenzó el movimiento telúrico, de magnitud 7,4. La cámara 360° que llevaba instalada registró los momentos de mayor tensión y la afectación de varias estructuras del sector.

Un nuevo video en 360 grados permite dimensionar la fuerza del terremoto que sacudió a Pereira el pasado 10 de agosto. Las imágenes muestran, en cuestión de segundos, cómo el piso 12 del edificio Invico quedó reducido a escombros.

En las imágenes se observa cómo el movimiento comienza a sacudir los vehículos, los cables de energía y las edificaciones ubicadas alrededor. En medio de los fuertes movimientos, empiezan a desprenderse partes del edificio Invico.

Segundos después ocurre uno de los momentos más impactantes de la grabación, el piso 12 de la estructura colapsa y queda reducido a escombros, mientras el nivel superior cae sobre este. El edificio queda visualmente como si pasara directamente del piso 11 al 13.

El motociclista, ante el temor y la incertidumbre provocados por el terremoto, detiene su vehículo y se baja para ponerse a salvo. Mientras camina por la zona, la cámara continúa registrando la escena y permite observar los daños ocasionados en otras construcciones del sector.

También se evidencian afectaciones en edificaciones de uno y dos pisos, mientras ciudadanos salen de sus viviendas y permanecen en las calles ante el riesgo de nuevos movimientos.

Las imágenes se han difundido ampliamente en redes sociales y vuelven a poner en perspectiva la magnitud del terremoto que golpeó a Pereira y otros departamentos del país durante la mañana del 10 de agosto, cuando miles de personas apenas comenzaban su jornada.

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