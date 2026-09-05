Cancillería pide a Rusia y Ucrania detener el reclutamiento de colombianos para la guerra

La Cancillería de Colombia informó este sábado que solicitó formalmente a Rusia y Ucrania detener el reclutamiento y la vinculación de ciudadanos colombianos a sus Fuerzas Armadas, ante los casos de connacionales que han viajado a esos países para participar en el conflicto que comenzó en 2022.
El Gobierno señaló que ha recibido cientos de solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en ambos territorios y advirtió sobre presuntas ofertas laborales utilizadas para facilitar su traslado hacia zonas de combate.