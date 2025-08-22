Asfixiada y arrojada por la ventana: el relato de la Fiscalía sobre la muerte de la periodista Laura Blanco en Bogotá

La Fiscalía reveló las pruebas que se encontraron en contra de Óscar Santiago Gómez Leal, acusado de feminicidio por la muerte de su pareja sentimental, la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, en Bogotá.

El pasado jueves se conoció que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a este hombre como principal sospechoso del caso.

Aunque Gómez Leal había atribuido la muerte de Blanco el pasado 27 de julio a una caída desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos, la autopsia indicó que la mujer fue estrangulada antes de ser lanzada por la ventana.

En el informe entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, los hallazgos forenses descartan la hipótesis de suicidio e indicarían signos de asfixia y otras lesiones físicas previas a la caída en el cuerpo de la joven comunicadora.

“El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana”, fue el reporte de la Fiscalía.