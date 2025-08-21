Capturaron al novio de Laura Blanco, la joven periodista que murió tras sufrir una caída de un noveno piso en Bogotá

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó en Bogotá a Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como presunto responsable de la muerte de la joven Laura Camila Blanco.
La comunicadora social de 26 años perdió la vida el pasado domingo 27 de julio tras caer desde un noveno piso en el conjunto residencial Salitre Living de la capital del país.
En contexto: Joven bogotana murió al caer de un noveno piso y familia insiste en que fue un feminicidio: “Mi hermana no es una más, tenía sueños”
En su momento, Gómez aseguró que se trató de un suicidio; sin embargo, la familia de la víctima rechazó esa versión y desde entonces ha sostenido que la mujer fue víctima de un feminicidio.
La familia contrató al penalista Oswaldo Medina —quien también lleva el caso de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz— para acompañar el proceso judicial.