“Nos quitaron a la mejor mamá”: familia clama justicia por feminicidio de María Aidé en Concordia, Antioquia

Casi un mes antes de que a María Aidé Ortiz Morales la asesinaran, en Concordia, Suroeste antioqueño, su presunto feminicida habría ido hasta su casa para quebrarle los vidrios del balcón. Al menos eso fue lo que ella les contó a unos pocos familiares que sabían bien quién es ese hombre: Oscar Darío Restrepo Álvarez, con quien tuvo una relación sentimental que habrían terminado hace cinco años, tras otro ataque violento del que se salvó de milagro.
Pero el pasado viernes 8 de agosto, María Aidé, la mayor de cinco hermanas, madre de cinco hijos, abuela de seis niños, una mujer de 51 años, trabajadora, que anhelaba pensionarse en menos de una década, se convirtió en una víctima mortal más de la violencia de género que no da tregua en Antioquia. Iba rumbo a su trabajo, que desempeñaba en el sector cafetero con labores en Concordia y Betulia, cuando fue abordada cerca de su casa por el hombre que la agredió varias veces con un puñal. Falleció incluso antes de llegar al hospital local, según confirmaron las autoridades. El victimario huyó.
Ese día, a María Aidé la esperaba su madre de visita, como solía hacer todos los martes y viernes, porque iban a comerse una sopa de yuca juntas. Al día siguiente, también la esperaban sus hijos en Caldas, sur del Valle de Aburrá, donde viven todos y a donde ella iba cada 15 o 20 días los fines de semana. “Ella decía: ‘me faltan solamente unos 5 o 6 añitos para pensionarme. Entonces, me pensiono y me voy para donde ustedes’”, recuerda su hijo Yeison. Cuenta además que aunque no se había ido del todo el temor por la agresión de Óscar a su madre en 2020, ella no les había confiado lo de los vidrios rotos hace un mes ni que, al parecer, él la seguía hostigando para que retomaran la relación: “Me imagino que no nos contaba para evitar problemas”.