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Petro amenaza con “decisiones” contra el veedor internacional Bernie Moreno: ¿le prohibirá la entrada para la segunda vuelta?

El presidente lanzó una advertencia al senador estadounidense Bernie Moreno, quien actuará como veedor internacional en las elecciones de la segunda vuelta presidencial.

  • Gustavo Petro salió en defensa del activista Beto Coral y lanzó una advertencia al senador estadounidense Bernie Moreno. Fotos: Colprensa y Getty Images
    Gustavo Petro salió en defensa del activista Beto Coral y lanzó una advertencia al senador estadounidense Bernie Moreno. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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A través de las redes sociales y sin temer a un nuevo impasse con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro le lanzó una advertencia directa al senador republicano Bernie Moreno, señalando que, dado que este último actúa como veedor internacional en las elecciones presidenciales colombianas, cualquier expresión contra ciudadanos colombianos en el exterior lo llevaría a tomar “decisiones”.

La reacción del presidente colombiano se dio luego de la reacción del senador republicano sobre la detención ejecutada por agentes del ICE del activista político, abogado, creador de contenido y excandidato al Congreso por el Pacto Histórico, Beto Coral. “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, manifestó sobre el caso Moreno.

Lea también: Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral en Miami: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

El senador estadounidense cuestionó a través de X la coherencia del estatus migratorio del activista con sus acciones políticas. “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, concluyó en su mensaje, sosteniendo que una persona bajo protección internacional no debe actuar en representación de los intereses del gobierno del país del que huyó ni participar en actividades que afecten la política exterior de la nación que le otorgó refugio.

Esa reacción fue la que desató la molestia de Gustavo Petro. “Señor Bernie Moreno, es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, fue lo que escribió en X.

Aunque no se sabe con exactitud a qué decisiones hace referencia el presidente, cabe resaltar que el senador estadounidense estará en el país para ser veedor de las elecciones que se desarrollarán este domingo 21 de junio, donde los colombianos elegirán al próximo presidente.

Moreno, senador republicano por Ohio nacido en Colombia, fue invitado formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para actuar como observador internacional. En esta capacidad, ya participó en la vigilancia de la primera vuelta electoral celebrada el pasado 31 de mayo.

Esa labor de veeduría ha estado marcada por fuertes choques con el presidente Gustavo Petro, pues antes de la primera vuelta, el congresista sugirió que Estados Unidos podría no reconocer los resultados electorales si estos se daban bajo la presión de grupos armados. Dichas declaraciones fueron calificadas por el presidente colombiano como una “intromisión ilegítima” y sugirió que su único papel debía limitarse a la observación.

“El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros, el señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno; lo censuran y le quitan el derecho al asilo, ojo con separarlo de su hijo”, concluyó su advertencia el jefe de Estado al congresista de EE.UU.

¿Por qué ha generado polémica la detención de Beto Coral en EE.UU.?

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, se encuentra radicado en Estados Unidos desde 2015 bajo la figura de asilo político, tras denunciar amenazas contra su vida derivadas de su activismo y de las investigaciones sobre el asesinato de su padre.

El activista y excandidato al Congreso por el Pacto Histórico es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral, quien fue miembro del Bloque de Búsqueda y participó en el operativo donde se abatió a Pablo Escobar. El oficial fue asesinado meses después de dicho operativo, en abril de 1994.

Coral fue detenido en Arizona por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El procedimiento ocurrió mientras caminaba con su hijo menor de edad y paseaba a su perro, momento que fue captado por las gafas inteligentes que portaba el activista.

Aunque las autoridades estadounidenses han mantenido reserva sobre los cargos específicos, se sabe que se trata de un procedimiento migratorio con fines de deportación. Según el testimonio de Coral compartido por el periodista Daniel Coronell, uno de los agentes le habría indicado que la orden de arresto provenía del secretario de Estado, Marco Rubio, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Siga leyendo: Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden?

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