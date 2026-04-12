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Petro volvió a participar en política: “El pueblo va a decidir si se derrota la revolución o seguimos adelante”

El mandatario, que evocó desde las mariposas de García Márquez hasta la espada de Bolívar, insistió en que el país vive una “revolución” que el pueblo deberá decidir si continúa o se derrota en las urnas.

  • Gustavo Petro compartió el extenso mensaje a través de su cuenta en X. Foto: Colprensa/Redes sociales.
    Gustavo Petro compartió el extenso mensaje a través de su cuenta en X. Foto: Colprensa/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Con más de 700 palabras, en la tarde de este domingo, el presidente Gustavo Petro compartió un mensaje a través de su cuenta en X (antes Twitter), en el que hizo una reflexión en la que mezcló el arte, “la revolución del pueblo colombiano” e incluso mencionó nuevamente a Gabriel García Márquez y sus mariposas amarillas. En medio de todo lo que escribió, volvió a intervenir en el debate político.

“Quise ver esta obra de arte sobre la revolución en Viena en 1848, ciudad mágica como lo es Praga, hermosa, mágica, en Austria que visité hace poco para hablar del narcotráfico”, así inició su mensaje el mandatario. Pero este no se quedó solo en el arte.

El mandatario aseguró que el país, tras décadas de violencia, está en condiciones de hablar “de frente y con franqueza” sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Insistió en que debe ser la ciencia —y no enfoques punitivos— la que determine los niveles de riesgo para la salud humana. “Nadie más que la ciencia es la que debe decir cuáles son los grados de peligrosidad para la vida humana de esas sustancias”, afirmó.

Es más, en su mensaje aseguró que “el pueblo colombiano en realidad ha iniciado una revolución en el corazón del mundo”. Y lanzó una afirmación que, de primeras, mostraría su intención de participación en política antes de las elecciones presidenciales de este año: “El pueblo va a decidir si se derrota la revolución o si seguimos adelante”.

“Vamos muy bien”

Según el mandatario, actualmente “vamos muy bien, las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad tienen mucha más comida que antes”, al tiempo que destacó un mayor acceso de los jóvenes a la educación y un incremento en los ingresos de mujeres de bajos recursos. No obstante, no soportó el mensaje con cifras específicas sobre lo mencionado.

Entre otras cosas, en su retahíla habitual, sostuvo que las colombianas cuentan hoy con más alternativas económicas, lo que —según afirmó— reduce la necesidad de recurrir a actividades como la prostitución o la migración forzada en busca de sustento.

El jefe de Estado también hizo referencia a un cambio en la dinámica económica de algunas regiones del país, que anteriormente dependían en gran medida de remesas enviadas por mujeres jóvenes desde el exterior. “Llegamos a tener regiones enteras que ya no vivían de su propio trabajo sino de las mujeres jóvenes que se habían ido a Europa, Japón, Dubái o los Estados Unidos”, señaló.

“Ha sido derrotado el fascismo en Hungría”

En su extenso mensaje, Petro aseguró que “ha sido derrotado el fascismo en Hungría” y evocó el pensamiento de figuras europeas como Sigmund Freud y Georg Lukács, a quienes presentó como exponentes de corrientes rebeldes y socialistas que, según su interpretación, recobran vigencia en el contexto actual.

En un tono simbólico, como lo hace continuamente, Petro aludió a la espada de Simón Bolívar como un elemento central de su discurso, al señalar que “la espada de combate del libertador está en mis manos” y expresar su deseo de que esta sea entregada a quien “la sepa cuidar”.

“El pueblo es el que decide”, insistió el mandatario, al tiempo que evocó episodios históricos como la ruptura de la Gran Colombia.

Si bien se trata de un pronunciamiento extenso, el mensaje reúne una serie de ideas en las que el presidente, fiel a su insistencia en el uso de metáforas, enmarca nuevamente el enfoque de su proyecto político.

Todo esto, en medio del debate nacional sobre el rumbo del país y ad portas de una primera vuelta presidencial ya de por sí convulsa.

Lea también: Refuerzan seguridad de Paloma Valencia y ofrecen $1.000 millones de recompensa por información sobre amenazas a candidatos

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