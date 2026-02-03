Fotos, abogados y “celebraciones”: Petro se reunió en EE. UU. con su defensa de $10.000 millones

En medio de su retórica poética y con referencias históricas, el presidente Gustavo Petro destacó al equipo de abogados que lo defenderá en el juicio que enfrentará en Estados Unidos tras su inclusión en la lista de la OFAC. La defensa jurídica estará a cargo de la firma Amadeus Consultancy Limited, encabezada por el abogado Daniel Kovalik, y tendrá un costo para el país de $10.000 millones. Como de costumbre, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), cuyo objetivo principal fue resaltar a su grupo de abogados, que asumirá su asesoría jurídica en Estados Unidos luego de su inclusión en la denominada “Lista Clinton”.

¿Quiénes son los abogados del grupo Amadeus que defienden a Petro?

No obstante, el mandatario también mezcló su mensaje con un discurso histórico y político en el que cuestionó a sectores que, según afirmó, han intentado afectar a quienes se consideran herederos del ideario bolivariano. Es por ello que expresó: “Tenemos un problema, los colombianos que eran de origen ladino —no dije andino, que es diferente— siguieron la escuela de Santander, que hablaba de leyes, pero iba a asesinar a Bolívar”. Petro sostuvo que esas posturas se repiten en la actualidad y terminan perjudicando a sus propios promotores. “Ahora se enredaron, como siempre, querían hacer daño a quienes políticamente descendemos de Bolívar”, afirmó, en referencia a sí mismo. Agregó que estas acciones generarían pérdidas económicas innecesarias. “Ahora harán perder dinero gratuitamente, porque el pueblo está escogiendo el camino de Bolívar”, señaló. Por otro lado, en un acto bajo su mirada solemne, presentó a su equipo jurídico internacional, al que describió como “abogados universales al servicio de Colombia”. Y resaltó la unión de estos juristas, de diferentes nacionalidades, en su defensa, “unos estadounidenses puros, otra ucraniana, otro británico de Gibraltar con sangre de los que amamos ‘Brucia la Terra’”. Por último, se refirió a una reunión sostenida con ellos y a la estrategia jurídica del país. “Tuvimos unas horas en las que yo rompí la planificación. Pero resultó buenísima, hablando del mundo y de la estrategia de defensa de Colombia, el corazón del mundo. Les presento el grupo Amadeus”.

¿Es una defensa del Estado colombiano o un gasto personal de Petro?

Si bien el mensaje del presidente Gustavo Petro destaca a esta comitiva exclusiva de abogados que lo asesorará en su litigio tras su inclusión en la Lista Clinton, esta defensa jurídica no está dirigida a Colombia, sino al propio mandatario y a su esposa —al menos así figura en el papel—, Verónica Alcocer. Es más, a inicios de enero de este año, se dio a conocer el millonario costo que tendría esta asesoría jurídica por parte de la firma Amadeus Consultancy Limited que estaría al mando del abogado Daniel Kovalik. Por esta denuncia, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una indagación por un presunto detrimento de recursos del Estado en la contratación de esta firma internacional de abogados para la defensa del presidente Gustavo Petro.

Los detalles del contrato millonario con Amadeus Consultancy Limited

De acuerdo con la información conocida, la Presidencia de la República suscribió un contrato directo con la firma Amadeus Consultancy Limited, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. El acuerdo contempla la prestación de servicios de asesoría, representación y defensa jurídica. Por su parte, en días posteriores el presidente Gustavo Petro confirmó que se destinarán recursos públicos para financiar la contratación de una firma de abogados internacionales que asumirá su defensa ante las autoridades de Estados Unidos, en el marco de su inclusión en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “Lista Clinton”. El jefe de Estado respaldó el contrato, cuyo valor asciende a 10.000 millones de pesos, y aseguró que dicho gasto es consecuencia directa de gestiones adelantadas por sectores de la oposición en territorio estadounidense. A través de un mensaje publicado el pasado sábado 17 de enero en su cuenta de X, Petro afirmó que estas actuaciones habrían generado efectos políticos y legales en su contra. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en la red social. La declaración del presidente surgió como respuesta a un comentario de la periodista Salud Hernández, quien cuestionó el uso de recursos del Estado para cubrir gastos jurídicos personales, sugiriendo que el mandatario estaría tratando al Estado como un “banco personal”. Esta reunión se produjo en horas previas al encuentro que sostendrá el presidente colombiano con su homólogo, Donald Trump, en la Casa Blanca. Ambos mandatarios se reunirán en una sesión en la Oficina Oval, la cual será a puertas cerradas, sin acceso para la prensa. El encuentro se llevará a cabo este martes a las 11:00 a. m. Está previsto que el presidente Gustavo Petro entregue declaraciones sobre esta reunión en una rueda de prensa a las 4:00 p. m. de este mismo día. Lea también: Petro admite que gastó $10.000 millones de recursos públicos en abogado personal en EE. UU.

