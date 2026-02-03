Cae red de microtráfico que disparaba y tendía señuelos contra la Fuerza Pública en Betulia: ¿cómo los atraparon?

Un operativo conjunto de la Policía y el Ejército permitió desarticular una estructura dedicada al microtráfico que operaba en el barrio Nariño, en el municipio de Betulia. Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los del 20 de Julio fueron capturados y tres armas de fuego incautadas, en un golpe dirigido a las redes de distribución de droga en el suroeste antioqueño.

La acción se desarrolló el pasado 30 de enero, tras labores de investigación, seguimiento e inteligencia adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal, que permitieron identificar los roles que cumplía cada uno de los integrantes dentro de la estructura. Entre los capturados estaría alias Chicorio, señalado como cabecilla del grupo, junto a alias Toto, quien presuntamente coordinaba la venta de estupefacientes; alias Mono, encargado de la logística; y alias Soldo, quien cumpliría funciones de vigilancia y alerta ante la presencia de las autoridades.

“Se asesta un contundente golpe a esta estructura criminal que de una u otra manera siempre realizaba situaciones de afectación, de hostigamiento, de manifestaciones a través de disparos cuando patrullaba la Fuerza Pública o de señuelos para que llegue la Fuerza Pública y tratar de llevar alguna afectación, entonces esto dinamiza de verdad el control que se hace aquí en el municipio de Betulia”, expresó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 38, además de munición, 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres teléfonos celulares que serían utilizados para coordinar las actividades ilegales de la organización.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Concordia y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.