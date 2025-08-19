En una calle de Aranjuez sorprendieron a presunto coordinador de red que enviaba cocaína a Europa a través de “mulas”

Mientras caminaba por una calle del barrio Aranjuez de Medellín, un grupo de agentes de la Policía Antinarcóticos y soldados del Ejército capturaron a un hombre señalado de estar detrás de una agrupación dedicada al tráfico de drogas ilegales a Europa.
Según narró la Fiscalía en un comunicado, al hoy detenido le venían siguiendo la pista desde mediados de 2024, luego de que las autoridades interceptaran un cargamento de droga en un aeropuerto.
Lea también: Capturaron a presunto líder de red que enviaba cocaína a Europa desde Colombia
Dicha interceptación se produjo en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, cuando personal especializado detectó cerca de 19 kilos de cocaína que habían sido escondidos en una maleta de un viajero con destino a Madrid, España.