“Petro está con una mentalidad retrasada”: Rodrigo Paz respondió al presidente colombiano tras criticar resultados de primera vuelta en Bolivia

Tras más de 20 años, dos candidatos que no son de izquierda se disputarán la Presidencia de Bolivia en segunda vuelta: Rodrigo Paz Pereira y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Paz ganó sorpresivamente las elecciones con un 32,2 % de los votos pese a que no había sido considerado favorito por parte de las encuestas. Lea aquí: Choques entre la Policía y partidarios de Evo Morales dejan cinco muertos en Bolivia En entrevista con Blu Radio, el candidato respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro, que este fin de semana arremetió contra los resultados electorales, por, según él, haber sido ganadas por los “verdugos” de los bolivianos. “Con todo el respeto al Presidente Petro está con una mentalidad retrasada porque la democracia boliviana lo que único está pidiendo es convivencia. Está agobiada de las contradicciones, está agobiada de los ámbitos raciales, está agobiada de las diferencias regionales en 2005 con el gobierno de Evo Morales. Y eso no hay duda”, señaló Paz en diálogo con la emisora colombiana.

El candidato agregó que en Bolivia ya superaron la etapa de la izquierda porque ahora “lo que queremos resolver es nuestras vidas, nuestra economía, la economía familiar que está muy venida a menos y no queremos ya más broncas ni confrontaciones, más bien todo lo contrario, eso debería asumirlo el presidente Petro como un punto favorable de la democracia boliviana y la búsqueda de consensos y acuerdos para estabilizar la gobernanza y el cambio de la economía”. Siga leyendo: Gobierno de Bolivía denunció al expresidente Evo Morales por terrorismo, ¿qué pasó? Luego de conocerse los resultados de las elecciones en Bolivia con una clara derrota de la izquierda, Petro cuestionó los resultados en su cuenta de X, hablando de derramar sangre, de venganza y de privatizadores del agua. “Se olvida la historia por la adicción al poder. El pueblo olvida, cuando elige a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos. Eligen la venganza. Cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida, otra vez privatizadores del agua”, dijo el mandatario colombiano.

Ante este mensaje, el candidato presidencial Rodrigo Paz cuestionó que el mandatario colombiano esta leyendo mal lo que ocurre en Bolivia. “Creo que es una equivocación errónea y más desarrollada poéticamente, creo que está intentando generar ahí una relación que no viene al caso. Bolivia está buscando capacidad para buscar la paz, quiere paz para gobernar, paz para gestionar está en otra coyuntura. Creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe a cualquier presidente, no está haciendo una buena lectura”, dijo. Le puede interesar: Piloto colombiano fue capturado en Bolivia mientras intentaba despegar con 430 kilos de cocaína: en Colombia es reputado comerciante Incluso, cuestionó que el presidente Petro no hubiese asistido al bicentenario de Bolivia que se conmemoró el pasado 6 de agosto y del cual fue invitado, en vez de cuestionar al país boliviano con mensajes en redes sociales.