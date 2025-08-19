Nueva reforma tributaria: gobierno plantea ajustes en IVA, renta e impuestos a licores y tabaco

Este martes comenzó en el Congreso de la República el debate del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $556,9 billones, equivalentes al 28,9% del PIB.

La discusión, liderada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros altos funcionarios, se centrará en la distribución de recursos entre gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

En este contexto, el Gobierno Nacional anunció que impulsará una nueva reforma tributaria, o Ley de Financiamiento, con la que espera recaudar $26,3 billones.

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda explicó que se prevé gravar el consumo de licores y tabaco “considerando las externalidades negativas que generan”. También aseguró que los productos básicos de la canasta familiar no se verán afectados.