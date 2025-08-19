x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Una mujer le quemó la moto a su expareja por despecho en una calle de San Roque, Antioquia

Al parecer, el propietario de la moto había acabado con la relación en días pasados y la mujer buscó el vehículo y le empezó a lanzar objetos antes de incinerarlo.

  • Este fue el momento en el que la mujer, después de varios ataques, le prendió fuego a la moto de su expareja en la zona urbana de San Roque, Antioquia. FOTO: CORTESÍA
    Este fue el momento en el que la mujer, después de varios ataques, le prendió fuego a la moto de su expareja en la zona urbana de San Roque, Antioquia. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
bookmark

No todas las relaciones de pareja terminan bien. Y eso le ocurrió a un hombre en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, quien después de finalizar el vínculo sentimental con una mujer en días pasados, ella tomó la determinación de desquitarse incendiándole la moto.

Según se observó en un video, el hombre dio por finalizada la relación en un establecimiento del parque principal de este municipio y la mujer, en represalia comenzó a cobrar desquite con la motocicleta de él, la cual estaba estacionada en las afueras del lugar.

Cargada de sentimientos negativos en contra del hombre al que tiempo atrás le había profesado su amor, la mujer tumbó la motocicleta y le comenzó a lanzar piedras y otros objetos para averiarla.

Sin embargo, con el paso de los ataques la mujer se iba llenando más de ira y sacó un cuchillo para desinflarle ambas llantas, ante la mirada de decenas de curiosos que presenciaron el hecho.

Entérese: A 101.046 hombres les pegaron sus parejas

Ante esta situación, las unidades de la Policía Antioquia que están en la estación de San Roque, acudieron al sitio e intermediaron entre ambos para tratar de dar por finalizada la discusión.

El muchacho le dice a ella que no quiere seguir más con ella, lo que provoca que se exalte por no aceptar la decisión. Ante las agresiones, la Policía media y ella se retira del sitio”, señalaron desde la Policía Antioquia.

Le puede interesar: ¡Qué intolerancia! Autoridades buscan en Medellín a mujer que habría atacado a su nuera con agua hirviendo

Pero cuando pensaron que todo había pasado, la mujer regresó en su motocicleta, esta vez con gasolina y un mechero, procedió a prenderle fuego a la motocicleta derribada, la cual se incendió por completo.

Habitantes de este municipio y quienes estaban en el establecimiento comercial llegaron al lugar con extintores y sofocaron el fuego, mientras que la mujer escapaba del sitio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el afectado por este incidente no interpuso ninguna acción judicial en contra de su expareja, aunque el video de los hechos quedó registrado por la comunidad y rápidamente se hizo viral.

Según los registros de la Policía Nacional, este año se han denunciado 9.608 casos de violencia intrafamiliar en Antioquia, 2.172 casos menos que el año pasado. En San Roque se tiene reporte de ocho denuncias este 2025.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida