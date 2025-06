¿Por qué Petro no menciona a Andrés Calle cuando habla del escándalo en la UNGRD?

Ambos, Name y Calle, estaban sentados a la derecha e izquierda del presidente, escuchándolo sin imaginarse lo que vendría. Casi un año después, en mayo de 2025, terminaron presos por presuntamente haber recibido $4.000 millones de pesos —$3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle— de coimas para aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso provenientes de la entidad encargada para atender los riesgos y desastres naturales en el país.

Este martes, a altas horas de la noche en el Consejo de Ministros, el presidente Petro dijo refiriéndose al debate de la reforma laboral “sería terrible que como Iván Name, dejará pasar los días para hundirla”.

Más adelante señaló “que tenía que caer tenía que caer la reforma pensional porque había un pacto criminal con los presidentes de las cámaras (...) nunca he hecho pactos de sobornos y actos criminales, he hecho pactos políticos y me traicionan como hoy” (...) acá no hay pacto criminal y menos con Iván Name que es un enemigo personal del presidente”.

Ninguna mención sobre Andrés Calle.