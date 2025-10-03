Aunque le pidió lo mismo a militares en EE. UU., Petro denunciará a quienes inciten a la fuerza pública a desobedecer al presidente

Contrario al llamado que hizo días atrás desde una calle de Nueva York a militares estadounidenses, el presidente Gustavo Petro le ha pedido a las oficinas jurídicas del Gobierno denunciar a los precandidatos presidenciales que “están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente”.

El llamado lo hizo desde Zipaquirá en la instalación de la primera piedra de la Facultad de Inteligencia Artificial. Allí se pronunció sobre sus palabras lanzadas en una calle en una protesta pro Palestina en Nueva York.

“No se puede acabar con un pueblo y su cultura que no ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos?, si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la constitución”, declaró el presidente en su intervención.

Dicho llamado sería en respuesta a la precandidata Vicky Dávila, que en una calle de Sabaneta, Antioquia, pidió con megáfono en mano a las Fuerzas Militares que “no obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución”.