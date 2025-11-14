x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fundir el Grammy para hacer una cadena: Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron cinco premios. Aquí los ganadores

El dúo argentino estaba nominado en 10 categorías y ganaron 5. El otro gran ganador fue Bad Bunny, que de 12 nominaciones ganó 5.

  • Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso fueron los grandes ganadores de los premios Grammy Latino 2025. Se quedaron con cinco premios cada uno. Foto tomada de Instagram
    Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso fueron los grandes ganadores de los premios Grammy Latino 2025. Se quedaron con cinco premios cada uno. Foto tomada de Instagram
Agencia AFP
hace 10 horas
bookmark

El explosivo dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso anunció inusuales planes para los primeros Grammy Latinos que conquistó este jueves en Las Vegas: fundirlos para fabricarse una cadena.

Le puede interesar: La pregala de los Latin Grammy le dio a Colombia ocho gramófonos, le contamos los ganadores

“Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena”, dijo a los periodistas un risueño Paco Amoroso sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron en la mayor fiesta de la música en español y portugués.

Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: “Una cadena que me voy a poner en el cogote”.

El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año y conocidos por su puesta en escena kitsch, llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la 26ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

Terminaron ganando en las categorías de video, música alternativa y pop. Se llevaron los galardones a mejor vídeo musical versión corta y versión larga, mejor álbum de música alternativa por Papota, mejor canción alternativa por #tetas y mejor canción pop por El día del amigo.

Los músicos celebraron el triunfo que, reconocieron, se les hizo sorpresivo. “La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado”, dijo Amoroso poco antes de plantarle un beso en la boca a Ca7riel.

Los grandes ganadores de la noche

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso fueron los grandes ganadores de la noche, se alzaron con cinco Grammy Latinos, respectivamente.

Bad Bunny, la principal voz latina del momento, se quedó con la más codiciada estatuilla, al álbum del año que fue para DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Para saber más: Con Maluma y Karol G como protagonistas, así se vivieron los Latin Grammy 2025

A continuación la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26ª edición de la mayor premiación de la música latina, que se celebró este 13 de noviembre en Las Vegas:

Álbum del año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Grabación del año: Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Canción del año: Si Antes Te Hubiera Conocido – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G

Mejor canción pop: El Día del Amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor fusión/interpretación urbana: DtMF – Bad Bunny

Mejor interpretación de reguetón: Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny

Mejor álbum de música urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Mejor canción urbana: DtMF – Bad Bunny

Mejor álbum de rock: Novela – Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor nuevo artista: Paloma Morphy

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: Caju - Liniker

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Veludo Marrom - Liniker

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida