Fundir el Grammy para hacer una cadena: Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron cinco premios. Aquí los ganadores

El explosivo dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso anunció inusuales planes para los primeros Grammy Latinos que conquistó este jueves en Las Vegas: fundirlos para fabricarse una cadena.

“Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena”, dijo a los periodistas un risueño Paco Amoroso sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron en la mayor fiesta de la música en español y portugués.

Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: “Una cadena que me voy a poner en el cogote”.

El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año y conocidos por su puesta en escena kitsch, llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la 26ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

Terminaron ganando en las categorías de video, música alternativa y pop. Se llevaron los galardones a mejor vídeo musical versión corta y versión larga, mejor álbum de música alternativa por Papota, mejor canción alternativa por #tetas y mejor canción pop por El día del amigo.