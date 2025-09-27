Reacciones en todo el mundo al retiro de la visa estadounidense a Petro: otro momento para su campaña del 2026

Solo hay dos presidentes en la historia de Colombia a los que les han retirado la visa. Ernesto Samper y Gustavo Petro. Luego de que el mandatario colombiano se paró en una plaza de Nueva York para protestar a favor de Palestina y señalar que los soldados estadounidenses debían desobedecer las órdenes de Trump, el Departamento de Estado decidió quitarle la visa. Petro ya venía de regreso a Colombia en donde continúa en campaña presidencial ahora con un argumento nuevo.
Desde el momento en que se conoció la medida, diferentes líderes políticos, precandidatos, empresarios y hasta figuras de la opinión pública utilizaron las redes sociales para expresar con dureza sus posturas ante la situación.
Y es que la medida del gobierno norteamericano ha generado un listado de cuestionamientos sobre la gestión de la relación bilateral con Estados Unidos y sus posibles repercusiones en la economía, población y diplomacia colombiana.