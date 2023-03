¿El presidente Petro quiere modificar el Acuerdo de Paz con las Farc?

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, debe ser modificado para introducir en él temas que no se discutieron durante las mesas de negociaciones.

“En los Acuerdos de paz no están escritas las palabras conocimiento, sociedad y universidad. Tampoco está escrita la palabra industrialización. Pareciera que (ese acuerdo) fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir un mundo rural que ya no somos, indudablemente. Mi opinión es que se quedó incompleto”, señaló el presidente Petro durante un encuentro con empresarios en Antioquia.

En 2016, cuando se firmó el acuerdo, el hoy jefe de Estado era senador. Para entonces, Gustavo Petro fue uno de los principlaes defensores del pacto que ahora critica.

El mandatario aseguró que el Acuerdo tiene una visión rural y que fue planteado desde la visión histórica que tuvo el movimiento subversivo sobre los problemas de Colombia. Sin embargo, aseguró que está hecho para una sociedad que, en el presente, no es la mayoría de los colombianos.

“Esto no significa que no se cumpla el Acuerdo. Él, incluso, incluyó un punto que posibilita su transformación y a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que nos se introdujeron. Esto más desde una perspectiva de diálogo con la sociedad colombiana. No se puede tener un mundo rural equitativo sin conocimiento y sin industrialización”, añadió el presidente Petro.

Rodrigo Londoño, líder de los Comunes, es uno de los más interesados en que el presidente Petro tenga en su agenda el Acuerdo de Paz. Este 15 de marzo pidió una cita en la Casa de Nariño.

“Desde el inicio de su gobierno estamos esperando que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas”, detalló Londoño.

El jefe del partido político denunció que 200 familias de excombatientes fueron desplazadas en el Meta y que situaciones similares ocurren con los reincorporados de Antioquia y Arauca.

“La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘Paz Total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados”, puntualizó Londoño.