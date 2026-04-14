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“Si no le gusta, cállese”: Petro arremete contra sacerdote al que acusa de hacer política desde el atril

Según el presidente, miembros de su familia dejaron de asistir a las ceremonias por la incomodidad que les generan esas intervenciones.

  • El presidente Gustavo Petro aseguró que un sacerdote estaría influenciando a sus feligreses. Foto: Colprensa y captura de video
    El presidente Gustavo Petro aseguró que un sacerdote estaría influenciando a sus feligreses. Foto: Colprensa y captura de video
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 3 horas
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Según el presidente Gustavo Petro, un sacerdote de la Parroquia de la Sagrada Familia de Bogotá estaría enviando mensajes con tinte político en sus sermones. Por eso, según él, miembros de su familia habrían optado por retirarse de las ceremonias religiosas debido a la incomodidad que les generan esas intervenciones. Esa fue la versión que entregó el propio mandatario, cuando pidió a la Policía Nacional “mediar” con el sacerdote.

El señalamiento no pasó desapercibido. Por el contrario, abrió una nueva polémica, pues su solicitud fue interpretada por distintos sectores como una forma de presión indebida y como una intromisión en ámbitos que no hacen parte de sus competencias directas, especialmente tratándose de la autonomía religiosa y la libertad de cultos.

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El presidente entregó una larga y, sobre todo, enredada argumentación en la que mezcló historia, religión y política para sustentar su reclamo.

“Lo del señor párroco está haciendo anticomunismo, como hacían los franquistas que se disfrazaban de sotana en las iglesias de mediados del siglo veinte”, afirmó y vinculó ese tipo de discursos con episodios de violencia partidista en Colombia.

“Y por eso llevaron en los púlpitos diciendo que los liberales eran comunistas y ateos y eran liberales, a que se mataran 300 campesinos liberales y estos respondieron matando conservadores. Hizo una violencia de la cual no hemos salido”, agregó ante el silencio incomodo de sus ministros.

El mandatario insistió en que la libertad de creencias tiene límites cuando, a su juicio, se cruza con la política. “Estamos en elecciones, y aquí hay libertad del voto. Si no le gusta, cállese (...) Aquí se permite libertad de creencias, pero no para desatar violencias, la creencia no es para matar”, dijo. Sin embargo, fue más allá al cuestionar directamente el contenido de los sermones: “Mi familia tiene que retirarse de esa iglesia porque uno aguanta el sermón, y el sermón es mentiroso”.

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Antes de finalizar su comentario, le pidió a la fuerza pública tomar acciones frente a ese hecho en particular. “Señor director de la Policía, miren a qué hacen”, concluyó.

Las declaraciones las entregó el mandatario durante su más reciente Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño. La intervención se extendió por más de tres horas y estuvo marcada por una diversos temas, afirmaciones y calificativos que generaron reacciones y volvieron a poner el foco en el tono y el contenido de sus sesiones de gabinete.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Es legal que un sacerdote haga política en Colombia?
¿Por qué hay tensión entre Iglesia y Gobierno?
Principalmente por diferencias en temas sociales, reformas y posturas ideológicas que impactan el debate público.
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