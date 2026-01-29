Iglesia católica responde a Petro por especulaciones sobre la vida íntima de Jesús

La Iglesia católica en Colombia, a través de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), emitió un contundente pronunciamiento en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la vida íntima y la figura de Jesucristo.

La polémica surgió luego de la intervención del jefe de Estado el pasado martes, 27 de enero, en la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Allí, Petro calificó a Jesús como un hombre de luz y un “revolucionario”.

Sin embargo, la mayor controversia surgió cuando afirmó: “Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir”, y agregó que el nazareno no murió solo, sino rodeado de muchas mujeres que lo amaban, comparando su final con el de Simón Bolívar.

“(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, fueron las palabras del mandatario en un evento para reabrir uno de los hospitales más importantes de la capital.