x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Pipe Tuluá” se declaró no culpable ante corte federal de EE.UU. por narcotráfico internacional

El cabecilla de “La Inmaculada” no aceptó los cargos en su contra y, a través de su defensa, solicitó el traslado de las pruebas y demás documentos relacionados con la investigación, con el objetivo de explorar una posible negociación con la justicia estadounidense.

  • Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias Pipe Tuluá, se declaró no culpable por narcotráfico. FOTO: Colprensa
    Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias Pipe Tuluá, se declaró no culpable por narcotráfico. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias Pipe Tuluá, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico internacional durante la primera audiencia ante la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos. Al cabecilla de la banda “La Inmaculada” se le imputan los cargos de conspiración para distribuir cocaína, conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos, y distribución y fabricación de cocaína.

Pipe Tuluá fue extraditado desde Colombia el 3 de febrero de 2026, tras una solicitud de la Corte del Distrito Este de Texas desde 2024, por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos en cantidades superiores a cinco kilos, un delito federal grave.

Lea también: “Pipe Tuluá”: la sangrienta historia del cabecilla que quería colarse a la “paz total” y terminó preso en Estados Unidos

Estas operaciones supuestamente las coordinaba desde su ascenso en 2015 en la banda “La Inmaculada”, que tiene base en el Valle del Cauca y extiende sus rutas a otras regiones del país, como Popayán (Cauca), Armenia y La Tebaida (Quindío). Además, se le atribuye participación en la exportación de cocaína en colaboración con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Cártel de Sinaloa, según información de la Policía Nacional.

La solicitud de “Pipe Tuluá” tras declararse no culpable

Tras declararse no culpable, la defensa de Pipe Tuluá solicitó el traslado de las pruebas en su contra, incluyendo grabaciones telefónicas y otros materiales probatorios, como parte de una posible estrategia legal para buscar un acuerdo o reducción de pena.

Asimismo, se ordenó que el señalado narcotraficante quedara recluido en el Centro de Detención del condado de Collin, Texas, mientras se revisa el material y demás documentos que podrían favorecer su negociación con la justicia.

“Yo, Andrés Marín Silva... habiendo comparecido ante el tribunal y habiendo sido informado de mis derechos... renuncio a mi derecho a una audiencia de detención y acepto permanecer detenido en espera de la resolución de este asunto”, se lee en el acta.

Entérese: “Es un montaje”: Juan Fernando Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’; ya fue denunciado penalmente

Entre estas evidencias, según denunció la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, se incluyen supuestos aportes realizados a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, presuntamente a través de su hermano Juan Fernando Petro.

Vicky Dávila reveló un audio en el que se asegura que Marín Silva habría financiado la campaña presidencial de Petro en 2022. “Según Pipe Tuluá, él entregó dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente de la República. Dice que tiene pruebas, incluyendo audios y videos, y que las entregará a las autoridades de Estados Unidos”, expresó la periodista.

Siga leyendo: Revelan audio en el que “Pipe Tuluá” dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro. ¿Verdad o venganza?

Ese audio también salpicaría a varias entidades del Gobierno de Colombia: “Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata, no solamente para su campaña, para muchas cosas de la Dian, los cuales esas pruebas las tengo y las voy a pasar a Estados Unidos para que vea que eso sí es verdad”, se escucha en la grabación.

Se reportó que “Pipe Tuluá” también estaría dispuesto a entregarle a las autoridades estadounidemses información clave y relacionada con sus actividades en el narcotráfico, así como la de sus supuesto aliados. Estas revelaciones ocurren en el marco de las relaciones bilaterales entre Gustavo Petro, como representante de Colombia; y Donald Trump, su homólogo y representante de Estados Unidos, quienes tuvieron un acercamiento este martes en la Casa Blanca.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Pipe Tuluá?
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, es el cabecilla de la banda “La Inmaculada” en el Valle del Cauca, acusado de narcotráfico internacional y coordinación de envíos de cocaína hacia Estados Unidos.
¿Qué cargos enfrenta en EE. UU.?
Se le imputan conspiración para distribuir cocaína, conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos, y distribución y fabricación de cocaína.
¿Qué dijo sobre su culpabilidad?
Se declaró no culpable en la Corte del Distrito Este de Texas y solicitó traslado de pruebas que podrían favorecer su defensa o negociación.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida