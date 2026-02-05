x

Estos son los errores más recordados de Jorge Soto con América en Liga y Copa Sudamericana

El primer gol de Atlético Nacional en la victoria 2-1 ante América, el tanto se dio tras el error del arquero americano.

  • El arquero Jorge Soto de América fue héroe y villano en el duelo ante Atlético Nacional: salvó varias acciones, pero el primer gol nació tras un error suyo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

Jorge Soto terminó siendo héroe y villano en la derrota del América 2-1 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, por la cuarta fecha de la Liga Betplay, por un error que permitió el primer tanto del verde y luego salvando a los rojos de más goles en contra.

Pero esta no es la primera vez que Soto tiene una falla en competencia que deja mal parado al América y lo lleva a perder puntos importantes o, a queda eliminado de alguna competencia.

Tras la derrota en el Atanasio, y en rueda de prensa, el técnico David González, quien fue arquero, resaltó que Soto en el segundo tiempo fue el responsable de que Atlético Nacional no ganará por más goles, pero reconoció que en el primer gol del verde, se produjo un error individual que los afectó.

Errores más recordados de Soto con América en el último año

1. Gol de Milton Casco con Nacional en la victoria 2-1 en el Atanasio por Liga Betplay

La jugada: Tras un pase del defensor Marlon Torres, Soto intentó despejar de primera intención, pero el golpeo fue defectuoso y dejó el balón servido en el borde del área para que el lateral izquierdo de Nacional, Milton Casco, sacará un remate cruzado que terminó en el fondo del arco para el 1-0 parcial a favor del local.

Luego, en el segundo tiempo, se convirtió en figura al evitar más de tres acciones claras de gol en contra. Se podría decir que fue héroe y villano en el mismo juego.

2. El error ante Racing de Montevideo (27 de mayo de 2025) por Copa Sudamericana

La jugada: Soto intentó realizar un saque rápido con los pies buscando a un compañero, sin embargo, como él mismo explico al final del partido, le pegó mordido y el rebote le quedó a Matías Fonseca, quien anotó el 0-1 a favor de los uruguayos en el Pascual Guerrero. Cuando todos pensaban en la eliminación, América logró el empate y la clasificación a la siguiente ronda.

3. La eliminación de Sudamericana (Agosto de 2025) ante Fluminense

La jugada: Aunque en esta ocasión no se trató de un “blooper” sino más bien dos errores técnicos, al recibir dos goles que le metieron al arco por el palo de su mano derecha en el duelo ante Fluminense ocasionaron la eliminación del cuadro rojo en la fase de octavos de final.

En la zona mixta el arquero salió a pedir disculpas públicas, por sus fallas que generaron la eliminación.

Liga Betplay

