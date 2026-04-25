Policía mató a su hijo de 4 años e hirió a su esposa tras sostener presunta discusión en Nariño

El silencio de la madrugada en el municipio de Túquerres, al sur del departamento de Nariño, se interrumpió por el estruendo de los disparos provenientes de una vivienda familiar, generando la alerta entre la comunidad y las autoridades.
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Allí, el patrullero en servicio de la Policía Nacional, identificado como Luis Manuel Yampuezan, protagonizó un ataque violento contra su propia familia, dejando un saldo fatal que conmocionó a la región. Mató a su hijo e hirió a su esposa en el mismo momento.