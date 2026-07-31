Estos conductores podrán circular sin pico y placa: tránsito ya no podrá inmovilizar sus vehículos

El Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución que modifica la aplicación del pico y placa para los vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad en Colombia.
La medida, que tendrá alcance nacional, elimina la obligación de solicitar autorizaciones especiales ante autoridades locales para acceder a la exención, unifica los criterios aplicados en ciudades y municipios y amplía las condiciones para que estos automotores puedan circular durante los horarios de restricción.
El objetivo es facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y de quienes ejercen labores de cuidado, además de reducir las barreras administrativas que enfrentaban estas familias.