Atentado con explosivos en la vía Panameriacana: hay 7 muertos y 20 heridos

Un ataque con explosivos este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de la vía Panamericana, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador de la región de Cauca.

La explosión fue en una carretera de esta violentada región del Cauca e impactó en varios vehículos. Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las Farc, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

“Fue activado un artefacto explosivo” que “deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. También publicó un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos destruidos tras el ataque.