Guerra jurídica de Cepeda y Abelardo entró en fase aguda ¿quién gana?

Si hay un escenario en el que ha habido debate entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, son los estrados, las autoridades judiciales e instancias internacionales. Mientras ambos —y sus fórmulas vicepresidenciales— se escudan en condiciones y asteriscos para hacer un debate antes de la segunda vuelta (domingo 21 de junio), la batalla jurídica está que arde.
Contra Abelardo han fallado dos tutelas (la de la camiseta de la Selección y la de no usar la palabra “patria”), se divulgó una carta con firmas de exmagistrados hablando de una supuesta incompatibilidad de De la Espriella por tener ciudadanía de EE.UU. y, ayer, Cepeda anunció denuncia ante la Fiscalía y la CPI. Todo eso en apenas cinco días.
Le puede interesar: Así se mueven los candidatos en la recta final: Cepeda estuvo en Medellín y De la Espriella en el Caribe, ¿dónde van a cerrar?
Y por el lado de Abelardo, enfiló su arsenal a denunciar a cerca de 35 políticos como supuestos compradores de votos en favor de Cepeda y pidió al “quitavisas”, subsecretario de Estado de EE.UU., Chris Landau, no quitarles el ojo de encima.
Cepeda denuncia a Abelardo en Fiscalía y la CPI
El aspirante del continuismo del gobierno Petro anunció ayer que interpondrá dos denuncias contra su rival en las elecciones ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Señaló que el abogado “habría incurrido presuntamente” en delitos como enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, según dijo en una rueda de prensa en Bogotá. Cepeda se centró en el funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), una organización no gubernamental creada a principios de los 2000, que fue presidida en su momento por De la Espriella. “Fipaz fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a AUC”. Según Cepeda, De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares.