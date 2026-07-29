Angie Rodríguez denunciará a Petro por divulgar información de su salud mental y vincularla con el paramilitarismo

Este miércoles a las 10 de la mañana se sumará a los más de 200 casos contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia penal que radicará Angie Rodríguez. La aún gerente del Fondo Adaptación buscará que el Congreso investigue al mandatario por una serie de comentarios y situaciones en las que, según sostiene, afectó su honra, divulgó información sobre su estado de salud y desacreditó las denuncias que ella ha formulado sobre un presunto desvío de recursos en la Casa de Nariño. En contexto: “Me van a hacer algo” y “me recordó su pasado en la guerrilla”: Las frases más duras de Angie Rodríguez sobre Petro y “cosas feas” en Casa de Nariño La acción jurídica será presentada por el exministro de Justicia de Duque Wilson Ruiz, quien asumió la defensa de Rodríguez tras anunciar públicamente que la acompañará en el proceso. ”Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del presidente en su contra”, escribió Ruiz en su cuenta de X al confirmar que representará a la funcionaria.

Ruiz fue recientemente candidato al Legislativo por Salvación Nacional, partido que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y que durante la campaña al Congreso fue conocido como “la lista del tigre”. Su líder, Enrique Gómez, también fue jefe de debate del hoy presidente electo.

En la denuncia, Rodríguez argumentaría que el presidente hizo pública información relacionada con su condición de salud y que, al hacerlo, insinuó que las denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos obedecen a supuestos problemas psiquiátricos y no a hechos que, según ella, deben ser investigados. Además, sostendrá que Petro la relacionó con sectores del paramilitarismo. Y es que en entrevista con Blu Radio la funcionaria relató: “Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares para tumbarlo a él (...) me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que mejor dicho yo era una delincuente total”.

Petro anunció una denuncia contra Rodríguez

La decisión de Rodríguez se produce después de que el propio presidente Gustavo Petro anunciara que denunciará penalmente a la funcionaria por el delito de calumnia, en respuesta a las declaraciones que ella ha hecho sobre presuntas irregularidades en la Casa de Nariño. ”Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”, escribió el mandatario al anunciar la acción judicial.

En ese mismo pronunciamiento, Petro aseguró que no conocía a Rodríguez antes de que llegara al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), calificó su gestión como “un desastre” e insistió, ahora públicamente, en que “por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”. “Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al Fondo de Adaptación”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La controversia se desató luego de que Rodríguez hiciera públicas varias denuncias sobre un presunto desvío de recursos y otras irregularidades dentro de la Casa de Nariño, como la “red” en la que mujeres jóvenes supuestamente manejarían hilos dentro de entidades fundamentales del Estado, como Juliana Guerrero o Gabriela Muñoz. Con la denuncia que será radicada este martes, el enfrentamiento entre el presidente y la funcionaria escala al plano judicial. Siga leyendo: De Ralito a la disputa en campaña: la historia detrás de la pelea entre Carlos Suárez y el expresidente Uribe

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