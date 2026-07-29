Angie Rodríguez denunciará a Petro por divulgar información de su salud mental y vincularla con el paramilitarismo

Este miércoles a las 10 de la mañana se sumará a los más de 200 casos contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia penal que radicará Angie Rodríguez.
La aún gerente del Fondo Adaptación buscará que el Congreso investigue al mandatario por una serie de comentarios y situaciones en las que, según sostiene, afectó su honra, divulgó información sobre su estado de salud y desacreditó las denuncias que ella ha formulado sobre un presunto desvío de recursos en la Casa de Nariño.
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La acción jurídica será presentada por el exministro de Justicia de Duque Wilson Ruiz, quien asumió la defensa de Rodríguez tras anunciar públicamente que la acompañará en el proceso.
”Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del presidente en su contra”, escribió Ruiz en su cuenta de X al confirmar que representará a la funcionaria.