“Me van a hacer algo” y “me recordó su pasado en la guerrilla”: Las frases más duras de Angie Rodríguez sobre Petro y “cosas feas” en Casa de Nariño

“Dios mío, si este señor me acaba de decir esto... me voy a quedar desamparada y me van a hacer algo”. Con esa frase, la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, resumió en entrevista radial uno de los momentos más crudos de una tensa conversación que sostuvo con el presidente Gustavo Petro una noche antes de aceptar el cargo, y que la llevó a ceder por temor a quedar sin protección. Rodríguez contó que la discusión se dio luego de que ella le manifestara al mandatario que no aceptaba ningún cargo, después de que este la tratara prácticamente de “criminal”. “Me dio rabia, me dio rabia que él me insultara de esa manera. Yo le dije, yo no le acepto ningún cargo, no quiero ser ni su gerente del fondo, ni su directora del Dapre, no quiero nada, me voy de acá”, relató con voz temblorosa en la entrevista con Blu Radio. “¿Sabe qué, señor presidente? Si yo soy una corrupta, una contrabandista, una paramilitar, le renuncio a todo”, dijo Rodríguez. Pero esa no fue la parte más dura del relato. En el transcurso de la entrevista, Rodríguez aseguró que, después de ese primer cruce, el presidente le habría dicho palabras aún más fuertes que, según precisó, no tienen relación con su continuidad en el cargo sino con su vida y su seguridad, e insistió en que no las revelaría. Aunque sí dio luces: dijo que Petro “le recordó su pasado en la guerrilla”. Estas son algunas de las frases más fuertes que dejó la entrevista que Rodríguez le concedió al medio ya citado, en medio de la controversia por las denuncias de amenazas y presiones para guardar silencio que ha hecho públicas en los últimos días.

“Al final me dice, coja el fondo”

La funcionaria contó que, pese a haber desistido inicialmente de cualquier cargo público, el mandatario insistió: “Al final me dice, coja el fondo. Pero yo ya previamente le he dicho que para qué le iba a dar otro cargo público a una corrupta como yo, según sus palabras”. Fue en ese momento, aseguró, cuando el temor la llevó a ceder. Rodríguez insistió en que su decisión de permanecer en el Gobierno no obedeció a razones económicas, como se ha especulado. “No es como la gente dice que el salario, que además no es eso, es el monto que dicen, eso es una mentira”, afirmó, y explicó que su temor estaba relacionado con su situación personal: “Yo vengo de un barrio popular orgullosamente, yo me echo a pulso... no soy de una familia prestante, prácticamente estoy sola porque yo no tengo... estoy con mi hijo, mis hermanas no están en el país”.

“Esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo”

La funcionaria relató que, tras aceptar quedarse al frente del Fondo Adaptación, su primera exigencia fue garantizar su seguridad. “Lo primero que hago es decir, por favor, hagan un contrato con la UNP. Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo”, afirmó, y agregó que esa fue la razón de su indignación frente a lo ocurrido esa noche, cuando —según dijo— llegó a pedirle a su equipo que fuera testigo de la conversación que tuvo con el presidente Petro. Cuando los periodistas la consultaron directamente sobre si el presidente Petro la había amenazado, Rodríguez evitó una respuesta categórica. “No quiero responder”, dijo en un primer momento, para luego señalar: “Tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí”. Cabe aclarar que, pese a que el presidente Gustavo Petro solicitó su declaratoria de insubsistencia, Angie Rodríguez sigue siendo jurídicamente la gerente general del Fondo Adaptación. Su salida del cargo aún no ha sido formalizada por el Ministerio de Hacienda, debido a que la funcionaria se encuentra actualmente en licencia por enfermedad.

“Ni contrabandista, ni paramilitar, ni manejo el fentanilo”

En la entrevista, Rodríguez también relató que el presidente le habría atribuido, durante la tensa conversación en la que le pidió asumir el cargo, el manejo de una supuesta red de tráfico de fentanilo, además de presuntos vínculos con grupos paramilitares y con el contrabando a través del puerto de Buenaventura. “Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares para tumbarlo a él (...) me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que mejor dicho yo era una delincuente total”, relató la funcionaria, quien calificó esos señalamientos como “un poco de delirios”. Rodríguez también respondió a versiones según las cuales su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habría estado relacionada con una relación sentimental que no habría sido del agrado del mandatario. Sin entrar en detalles sobre su vida personal, la funcionaria sostuvo que esa habría sido apenas una excusa utilizada por el presidente para sacarla del cargo, y cuestionó que Petro recurriera a ese argumento pese a que —según dijo la funcionaria— él mismo atraviesa una vida personal desordenada. “Él utiliza esa excusa para sacarme (...) él no tiene autoría moral para hacerlo. Dos, una cosa no tiene que ver con la otra y tres, todo lo que me dijo fue un despropósito”, afirmó. E insistió en que las acusaciones sobre contrabando, paramilitarismo y narcotráfico no fueron lo más grave de esa conversación, que —según relató— se extendió por más de una hora. Aseguró que prefiere no revelar la totalidad de lo ocurrido esa noche por temor a represalias, en la medida en que el mandatario continúa en el poder. “Son tan sensibles que me da miedo decirlas en público, pero que ya no tienen que ver con este tema, sino con mi seguridad y con mi vida”, señaló Rodríguez, quien reconoció abiertamente su temor frente a lo que pueda ocurrirle: “Él sigue en el poder y no sé qué me vayan a hacer, porque yo les tengo miedo”.

“Acá pasan cosas feas”

Rodríguez relató muchas cosas, entre esas que, poco después de llegar al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios policías le advirtieron que tuviera cuidado porque “acá pasan cosas feas”, y le aseguraron que la muerte del coronel Óscar Dávila —investigado en su momento por el episodio de las interceptaciones a la niñera de la exjefe de gabinete Laura Sarabia— no había sido un suicidio. Rodríguez señaló que esos uniformados, visiblemente afectados, no se atrevían a hablar públicamente por tratarse de la Presidencia de la República. “¿Quién se va a enfrentar a eso? ¿Quién va a hablar? ¿Quién te va a creer, si tienen el poder de todo?”, cuestionó la funcionaria. Lea también: Nueva pelea entre Petro y Angie Rodríguez: la echó y reveló su historia clínica por negarse a mover $1 billón para El Niño Bloque de preguntas y respuestas: