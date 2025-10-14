Incendian vehículo con publicidad de Abelardo De la Espriella en carretera de Arauca

Un hecho de presunta violencia política se presentó este martes en las carreteras de Colombia. Las autoridades investigan la quema de un vehículo con publicidad de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella en una vía que comunica el departamento de Norte de Santander con Arauca.
El ataque a la campaña del precandidato se presentó en la carretera que conduce del municipio de Toledo con Arauca, aunque el hecho no dejó heridos.