Incendian vehículo con publicidad de Abelardo De la Espriella en carretera de Arauca

El hecho se presentó en una vía que comunica los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Autoridades investigan el ataque.

  • Imagen del ataque a un carro con publicidad de Abelardo de la Espriella en Arauca. FOTO CAPTURA DE VIDEO
    Imagen del ataque a un carro con publicidad de Abelardo de la Espriella en Arauca. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un hecho de presunta violencia política se presentó este martes en las carreteras de Colombia. Las autoridades investigan la quema de un vehículo con publicidad de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella en una vía que comunica el departamento de Norte de Santander con Arauca.

Le puede interesar: Reparos a la candidatura de Abelardo De la Espriella: “Alguien que no tenga cercanía con el narcotráfico ni con paramilitares” .

El ataque a la campaña del precandidato se presentó en la carretera que conduce del municipio de Toledo con Arauca, aunque el hecho no dejó heridos.

Ante este hecho, el expresidente Álvaro Uribe expresó su solidaridad con esa campaña por ese ataque y aseguró que “se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nueva amenaza a la oposición”.

El precandidato De la Espriella se pronunció en sus redes sociales por este hecho y dijo que “enfrentaremos el terror venga de donde venga, no nos arredramos, seguimos en la lucha porque este país lo salvamos entre todos”.

Por su parte, la también precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, expresó su solidaridad con el equipo de campaña del abogado, que "está viviendo la violencia que el gobierno Petro ha permitido. Desde la oposición reclamamos garantías y no encontramos respuestas serias pero sí ataques por redes".

Según se ha conocido, el automóvil incinerado (de marca chevrolet spark) era conducido por el coordinador de la campaña en Arauca, Juan Carlos Santamaría, quien iba en compañía de dos escoltas.

Al parecer, hombres armados salieron al paso del vehículo en la carretera, los obligaron a bajarse y posteriormente le prendieron fuego. Aunque los tres hombres resultaron ilesos, fueron trasladados a Chinácota (Norte de Santander) para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconoce la autoría de este hecho de violencia política, pero se sabe que Santamaría se dirigía a Arauca para continuar con el proceso de recolección de firmas de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

