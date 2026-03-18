Militares de Ecuador reconocieron que bomba encontrada en Ipiales sí fue lanzada por ellos, pero en su país, ¿entonces qué pasó?

Las Fuerzas Militares de Ecuador confirmaron que la bomba sin estallar encontrada del lado colombiano de la frontera sí fue lanzada por ellos, en el marco de una operación contra grupos criminales en su país.
La noticia fue confirmada este miércoles por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien presentó el balance de una reunión con su homólogo Gian Carlo Loffredo Rendón y el alto mando militar ecuatoriano.
De acuerdo con el funcionario, “la reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano e informó sobre lo acontecido”.