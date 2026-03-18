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Militares de Ecuador reconocieron que bomba encontrada en Ipiales sí fue lanzada por ellos, pero en su país, ¿entonces qué pasó?

El artefacto ya fue destruido de manera segura por el Ejército de Colombia.

  • Esta fue la bomba sin explotar que los lugareños encontraron en el corregimiento Jardín de Sucumbíos, de Ipiales, Nariño. FOTO: CORTESÍA.
    Esta fue la bomba sin explotar que los lugareños encontraron en el corregimiento Jardín de Sucumbíos, de Ipiales, Nariño. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Las Fuerzas Militares de Ecuador confirmaron que la bomba sin estallar encontrada del lado colombiano de la frontera sí fue lanzada por ellos, en el marco de una operación contra grupos criminales en su país.

La noticia fue confirmada este miércoles por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien presentó el balance de una reunión con su homólogo Gian Carlo Loffredo Rendón y el alto mando militar ecuatoriano.

De acuerdo con el funcionario, “la reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano e informó sobre lo acontecido”.

Allí se reportó que “el 3 de marzo, las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en un punto denominado La Isla, en Sucumbíos (Ecuador), a pocos metros de la frontera con Colombia. El artefacto hallado en territorio colombiano corresponde a una de las bombas empleadas por Ecuador en esa operación”.

Aunque el punto de impacto inicial fue suelo ecuatoriano, donde quedó la espoleta, la bomba no estalló y terminó en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales, en Nariño, donde la comunidad anunció el hallazgo el 16 de marzo.

El ministro Sánchez dijo que hay dos hipótesis acerca de cómo habría llegado esa bomba a Colombia: “Que haya rebotado y llegado de forma no intencional a territorio colombiano; o que haya sido posteriormente movilizada por terceros desde el punto de impacto”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador publicó un comunicado escueto, indicando que “la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue legítima en el marco del conflicto armado no internacional y fue realizada sobre territorio ecuatoriano”.

Añadió que “de mutuo acuerdo se coordinó la conformación de una Comisión Técnica Binacional para verificar ‘in situ’ los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano”.

Las tropas colombianas ya destruyeron el elemento de manera controlada, después de enterrarlo y detonarle una contracarga.

El hallazgo de la bomba fue motivo de controversia diplomática entre los presidentes Gustavo Petro, de línea política de izquierda, y Rafael Noboa, de derecha. Se sumó a la crisis fronteriza desatada por los aranceles del 50% impuestos por Ecuador desde el mes pasado, a los cuales Colombia respondió con un aumento similar.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Petro insiste en que bomba en la frontera es de Ecuador y que hará nota de protesta; ese país lo niega

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